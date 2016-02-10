Skype, musica di Paul McCartney per le emoji di San Valentino

L’ex stella dei Beatles, Paul McCartney, è l’autore delle nuove emoji audio proposte da Skype in occasione della festa degli innamorati. Una collaborazione tra McCartney e Skype molto particolare in cui il grande cantante inglese ha dato sfogo alla sua creatività musicale per far sorridere gli innamorati di tutto il mondo attraverso uno dei social network più usati per comunicare con amici, parenti e anche colleghi.

A spiegare il motivo di questa collaborazione è lo stesso Paul McCartney: – “All'inizio ho pensato: strana proposta, fa per me? Poi mi sono detto: sai cosa, perché no? È qualcosa di nuovo e divertente” sono le parole del musicista dei Beatles.

Quella si Skype, l’internet company di proprietà di Microsoft, è una proposta che mira al cuore degli innamorati, sensibili alla musica del cantautore inglese, che viene lanciata dal network come fosse una freccia scoccata da Cupido per far trionfare l’amore. – “Abbiamo unito i nostri disegni originali con composizioni musicali uniche di Paul in modo che voi possiate sempre esprimere il vostro amore ad amici e parenti in tutto il mondo” spiega Skype.

McCartney si è cimentato nella realizzazione di 10 audio emoji con tema inerente alla festività di San Valentino e all'amore incisi nel corso di una settimana, utilizzando strumenti diversi, chitarre, tastiere, batteria, xilofono, e la sua stessa voce.

McCartney nel creare l'audio delle animazioni di Skype, ha confidato di aver avuto qualche difficoltà “perché in meno di cinque secondi – ha dovuto comprimere – un mondo musicale e un concetto”. L’autore di canzoni immortali come "Yesterday" e "Let it be" ha dichiarato di essersi divertito in questa avventura musicale che è stata stimolante “come fare un gigantesco cruciverba e trovare tutte le soluzioni”.