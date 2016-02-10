Home Mobile LG G5 con display always on atteso per il 21 Febbraio

LG G5 con display always on atteso per il 21 Febbraio

di Redazione 10/02/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lg lancia su Twitter il teaser che annuncia il suo prossimo telefono di punta l'LG G5. In realtà dal video che correda il tweet non trapelano indiscrezioni particolarmente rilevanti, arriva invece una sicurezza, L5 G5 avrà un display "always on". In altre parole, a differenza di quanto accade con la maggior parte degli attuali smartphone, LG G5 mostrerà sempre sullo schermo, anche in condizioni di pausa, una piccola finestrella contenente informazioni di sistema come l'orario, la data, le eventuali email ricevute, alcune altre notifiche. https://twitter.com/LG_Mobile_/status/697224417248567296 Un'altra ormai quasi certezza riguarda lo schermo, non sarà un AMOLED, ovvero lo schermo always on non sarà erogato attraverso un display AMOLED che consente di abilitare la retroilluminazione dei pixel necessari, più probabile che questa funzionalità sarà realizzata con una tecnologia simile a quella vista su LG V10, utilizzando cioè un secondo schermo. LG G5 ed il consumo della batteria Rimane il dubbio sul consumo della batteria, ovvero se e come questo secondo schermo inciderà sul consumo energetico. Il lancio è previsto per il 21 Febbraio, in quella data avremo tutte le informazioni necessarie. Il 21 Febbraio è anche previsto il lancio del nuovo Galaxy S7 che probabilmente disporrà anche esso di uno schermo always on. LG G5 entra dunque in concorrenza diretta con Samsung Galaxy S7, non è esattamente una sfida facile per LG, ma d'altra parte è anche un modo per dimostrare di avere i numeri per sostenere la sfida.