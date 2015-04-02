Twitter Curator una nuova piattaforma per i grandi media
di Redazione
02/04/2015
La strategia di Twitter è ormai chiara: offrire a giornalisti e blogger la migliore piattaforma possibile per seguire l'evoluzione di una notizia in tempo reale. Così dopo Periscope, l'app per lo streaming video di eventi real time, arriva un altro strumento dichiaratamente pensato per i grandi media e le redazioni giornalistiche Twitter Curator. Twitter Curator è sostanzialmente un preciso ed evoluto aggregatore di Tweet. Che si tratti della Fashion Week o della finale di Coppa Campioni, Curator è in grado di aggregare tutti i tweet su uno specifico argomento selezionandoli per rilevanza, freschezza, posizione geografica, associazione di tag etc. Le tipologie di query disponibili per aggregare i Tweet sono realmente notevoli. Lo scopo finale è ovviamente quello di creare un contenuto dinamico e continuamente aggiornato simile alla pagina di un magazine in relazione ad un argomento specifico. Ad esempio è possibile creare una query del tipo "tutti i tweet sul tag #coppacampioni dagli utenti che hanno più di 100 followers localizzati in Italia". Fra gli esempi eccellenti di utilizzo di Curator c'è Mediaset che ne ha fatto uso durante l'Isola dei Famosi ottenendo risultati in termini di presenza sui social decisamente importanti. "Curator è stato costruito per permettere agli editori di cercare, filtrare e organizzare i contenuti di Twitter che essi vogliono rendere disponibil sul web, mobile o TV. Coloro i quali hanno testato Curator hanno potuto notare un forte aumento nell'engagement dell'audience, della partecipazione e dell'interesse alla notizia. Con questi risultati incoraggianti stiamo rendendo disponibile il prodotto ad ogni editore nel mondo gratuitamente" È quanto si legge nel blog di Twitter che annuncia il rilascio di Curator. Le organizzazioni giornalistiche interessate ad utilizzare Curator possono farne richiesta a questo Link
