Google: antitrust UE pronta ad aprire una procedura

“Gli Stati Uniti hanno creato e perfezionato Internet - disse Obama - mentre voi sapete solo tassare”.

L’sarebbe pronta ad aprire una procedura nei confronti di, il colosso di Mountain View che è ormai da tempo nel mirino della Comunità Europea. A riportare l’indiscrezione è il sempre ben informato ‘Wall Street Journal’, che ricorda come sulla delicata posizione del motore di ricerca e dei suoi servizi fosse intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nel giro di qualche settimana, dunque, l’antitrust del vecchio continente dovrebbe aprire una procedura nei confronti di Google, apre stamane il Wall Street Journal, che cita alcune fonti autorevoli. LA commissione Europea, si legge sul quotidiano, avrebbe addirittura chiesto alle aziende che hanno denunciato già il colosso fondato da Larry Page e Sergey Brin, il permesso di pubblicare alcune informazione inizialmente depositate solo in via confidenziale. Si tratta di un’indiscrezione che circola ormai da diverso tempo, ma solo ora sarebbe davvero vicina alla concretezza. La novità più importante, comunque, è che il provvedimento sarebbe addirittura più grosso di quello intentato nei confronti dell’altro colosso Microsoft nel 2012: allora, l’azienda di Redmond dovette pagare all’UE multe per 1,7 miliardi di euro. E non finisce qui, perché la questione potrebbe presto diventare politica e generare addirittura un incidente diplomatico. Poco tempo fa, infatti, il presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, aveva accusato l’Europa di non sapersi reggere sulle regole del libero mercato:Non resta che attendere ormai solo qualche giorno per conoscere la reale portata della procedura dell’UE nei confronti di Google, i cui avvocati sono già all’erta e pronti a dare battaglia. Da Mountain View trapela un po’ d’apprensione, ma c’è la volontà di lottare fino alla fine per vie legali.