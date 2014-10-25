Il primo Tweet di Queen Elizabeth fa notizia

Lei la Regina Elisabetta, sua maestà, capo del commonwealth e governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle forze armate e signore dell'Isola di Man. Alla veneranda età di 88 anni ha oggi trasmesso ai suoi 125 milioni di sudditi sparsi nel mondo il suo primo Tweet. L'occasione è stata la sua visita odierna alla galleria permanente dedicata alla storia della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni. Il regale tweet recita: "E' un piacere inaugurare la mostra Information Age al Museo della Scienza e spero che alla gente piacerà visitarla.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R. — BritishMonarchy (@BritishMonarchy) 24 Ottobre 2014

The last tweet was sent personally by The Queen from her official Twitter account @BritishMonarchy #TheQueenTweets — BritishMonarchy (@BritishMonarchy) 24 Ottobre 2014