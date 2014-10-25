Il primo Tweet di Queen Elizabeth fa notizia
25/10/2014
Lei la Regina Elisabetta, sua maestà, capo del commonwealth e governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle forze armate e signore dell'Isola di Man. Alla veneranda età di 88 anni ha oggi trasmesso ai suoi 125 milioni di sudditi sparsi nel mondo il suo primo Tweet. L'occasione è stata la sua visita odierna alla galleria permanente dedicata alla storia della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni. Il regale tweet recita: "E' un piacere inaugurare la mostra Information Age al Museo della Scienza e spero che alla gente piacerà visitarla.
135 caratteri che al monento in cui scriviamo hanno generato oltre 30.000 retweet. Non abbiamo detto noccioline ma 30.000 cioè un numero esorbitante che testimonia cosa rappresenta Queen Elizabeth per l'Inghilterra e per il mondo.
Lei la regina dai mille cappelli è da oggi anche sua signoria dei social, colei che in un solo tweet ha fatto quello che qualunque social manager sogna di fare in tutta una vita.
Ovviamente qualcuno doveva cercare in questi 135 caratteri un motivo di discussione oltre il suo contenuto, e la polemica è divampata sul fatto che pur essendo il Tweet inequivocabilmente firmato dalla Regina Elisabetta in persona, in realtà l'account da cui è stato inviato è quello ufficiale della "British Monarchy", così è divampata l'annosa polemica: avrà scritto il tweet di suo pugno o qualche suo uomo o donna di fiducia avranno tweettato in suo nome? D'altra parte in un'immagine, già diventata icona dei cambiamenti che il nostro tempo ci impone, si vede la regina intenta a digitare un qualcosa su un tablet.
Lo stesso post però visualizzato attraverso la popolare app TweetDeck mostra che il messaggio è stato inviato da un iPhone
[caption id="attachment_2968" align="aligncenter" width="312"] TweetDeck mostra che è stato inviato da un iPhone[/caption]
Dall'account di British Monarchy è arrivata subito una conferma ufficiale:
It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.— BritishMonarchy (@BritishMonarchy) 24 Ottobre 2014
The last tweet was sent personally by The Queen from her official Twitter account @BritishMonarchy #TheQueenTweets
— BritishMonarchy (@BritishMonarchy) 24 Ottobre 2014
The Verge riporta che la discrepanza fra l'immagine che mostra la Regina scrivere il tweet su in iPad e l'informazione che si legge su Tweet Deck è dovuta a qualosa chiamata "Processology". Per quanto ci siamo sforzati di capire cosa potrebbe essere questa "Processology" francamente non ne abbiamo la più pallida idea... e crediamo di non essere soli.
In ogni caso è anche vero che per quanto sia suggestivo pensare alla Regina che scrive personalmente il suo Tweet sia piuttosto suggestivo, è anche vero che anche se qualcuno l'avesse scritto in suo nome, è comunque un segno di un'era che cambia, qualora ancora qualcuno non avesse ancora ben chiaro cosa voglia dire essere al passo con i tempi.
