Google Nest diventa ancora più intelligente
di Redazione
25/10/2014
Di Google Nest, il termostato intelligente ne avevamo parlato qui. In Italia in realtà Nest non è ancora diffuso poiché Google ancora non lo ha messo in vendita per il nostro paese, ma nelle nazioni dove questo termostato è disponibile sta diventando un vero fenomeno di costume e a breve, superate le difficoltà tecniche dettate dalla normativa italiana, Nest arriverà anche nel nostro paese e anche qui siamo sicuri che diventerà un fenomeno di massa per le sue innate qualità. Per coloro che ancora non hanno capito bene di cosa stiamo parlando, Nest è un termostato intelligente che governa l'impianto di riscaldamento della casa. Auto-Apprende le abitudini di vita dei componenti della famiglia e regola di conseguenza il riscaldamento domestico in modo da massimizzare la resa energetica e diminuire i consumi. La novità è che Google Nest è diventato ancora più intelligente grazie ad una serie di applicazioni sviluppate attraverso un programma che Google ha lanciato a Giugno proprio per favorire la creazione di software per Google Nest. I primi risultati di questa operazione hanno dato luogo ad una serie di migliorie. Per esempio adesso Google Nest può dialogare con lo smartwatch Pebble in modo da poter controllare la temperatura di casa attraverso l'orologio. C'è un software chiamato Ivee che vi notifica quando un picco di consumo energetico viene raggiunto, oppure riceve dei comandi vocali per aggiustare la temperatura. C'è Life 360 che controlla la posizione dei membri della famiglia e regola la temperatura di casa tenendo conto di chi entra e chi esce. C'è Rachio attraverso cui si può governare il sistema di irrigazione esterno. Google non cessa di investire in questo prodotto che, con queste premesse, e il team di sviluppatori che si sta riunendo intorno al progetto rischia di diventare un altro di quegli oggetti che fanno di Google un leader in campo tecnologico. Non abbiamo dubbi che oggetti di questo tipo sviluppati da Google e legati a l'Internet Of Things rappresentino uno step evolutivo in Google che già prima di molti altri ha capito che investire negli "oggetti intelligenti" che sfruttano la tecnologia per migliorare la qualità della vita di ogni giorno è un passo indispensabile per restare al passo con i nostri tempi.
