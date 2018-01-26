Tutti i canali Sky online e senza parabola: pronta la nuova offerta
26/01/2018
Sky è pronta a lanciare sul mercato una nuova offerta televisiva che viaggerà esclusivamente su Internet e non richiederà la presenza della parabola. L’Italia sarà il primo Paese a sperimentare questa nuova proposta contenutistica dell’emittente di Rupert Murdoch. In realtà, Sky ha già in Rete l’offerta NOW TV, ma la nuova iniziativa sarà completamente diversa. Ovvero, conterrà esattamente tutti i canali che sono presenti sul satellite. A seconda delle proprie esigenze, dunque, il cliente potrà decidere se optare per la piattaforma satellitare o quella via Rete. Al momento, non si conoscono ancora i dettagli dell’offerta, ma che sia tutto pronto per il lancio emerge già dai dati finanziari relativi all’ultimo trimestre. Sicuramente, sarà necessario adoperare un decoder, mentre è da definire ancora come saranno gestiti i servizi aggiuntivi come Sky Q, perché gestire simultaneamente diversi flussi, alcuni con risoluzione Ultra HD con HDR, potrebbe non essere semplice per connessioni ad Internet non sufficientemente veloci. La decisione di Sky, comunque, conferma che l’emittente satellitare abbia deciso di movimentare il mercato, sia per offrire un’alternativa agli utenti, sia per contrastare la crescita di colossi dell’infotainment online come Netflix. Negli ultimi tre mesi, tra l’altro, con il passaggio alla fatturazione ogni 4 settimane, Sky ha perso qualcosa come 15.000 abbonati.
