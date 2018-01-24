Come creare un app: Yeeply è la tua soluzione

Immagina la scena: sei a cena con gli amici, il clima è rilassato e una chiacchiera tira l'altra. Come spesso succede, è esattamente in queste situazioni, quelle in cui le parole viaggiano in libertà, mentre si ride e si scherza, che saltano fuori le idee migliori. E così è anche stavolta: ti si accende la famosa lampadina e nasce l'idea geniale: la app
definitiva che rivoluzionerà il mercato e che fisserà lo standard qualitativo per i prossimi dieci anni. Va bene, forse stiamo volando fin troppo alti con la fantasia, però in fondo potrebbe succedere davvero qualcosa del genere, e che da una chiacchierata informale scaturisse un'idea vincente per un investimento economico interessante e vantaggioso. Del resto, con l'uso ormai quotidiano che tutti facciamo dello smartphone, le app sono sempre più un elemento di cui fruiamo abitualmente
. Ce ne sono di tutti i tipi: ricreative (giochi e passatempi), utili (come navigatori o traduttori) e di servizio, utilizzabili ad esempio per accedere al nostro conto in banca o per il pagamento delle bollette. Ci si muove insomma in un ambiente vastissimo, che ha enormi margini per poter "piazzare" il proprio progetto e presentarlo al mondo. Ma a questo punto, avuta l'idea, ti accorgi di non avere le competenze informatiche sufficienti, e quindi: come si fa a crere un'app?
È proprio per rispondere a questa domanda nasce Yeeply
, uno sviluppatore di app e siti web su misura per aziende e singoli imprenditori.
Nato nel 2013, dal progetto di due investitori spagnoli, Yeeply
è presente, oltre che in quello della madrepatria, sui mercati francese e italiano, e ha ottenuto nel giro di pochissimi anni numerosi attestati di qualità e riconoscimenti a livello internazionale, oltre a una piattaforma clienti che annovera marchi molto conosciuti in tutto il mondo. Sintesi tra talento umano e ottimizzazione. Grazie agli algoritmi dell'intelligenza artificiale questo servizio offre soluzioni tecnologiche di elevata qualità: infatti, ti verrà assegnato un gruppo di lavoro specificamente allineato e affine ai tuoi desideri, formato esclusivamente da sviluppatori con una professionalità adatta al tuo specifico progetto. Grazie a un affiatato team, selezionato attraverso un processo di certificazione interna molto duro, e in grado di recepire ed elaborare le richieste dei clienti con fantasia e personalità. Yeeply
si occuperà della tua idea attraverso un processo organizzato in tre fasi
: nella prima il protagonista sei tu. Dovrai spiegare cosa hai in mente
, cercando di prevedere dettagliatamente come vuoi la tua app. Sarai assistito da un responsabile commerciale, che ti fornirà consigli e informazioni utili. Entro 24 ore ti verrà sottoposto un preventivo da discutere insieme. Una volta accettata la proposta si entra nella seconda fase: qui sarai affiancato da uno staff che si prenderà cura del progetto e ti invierà una o più ipotesi di lavoro
, comprensive del prezzo finale, dei tempi di consegna, della funzionalità, del mantenimento e, naturalmente, della garanzia. Da qui in poi si accede alla terza fase, quella più concreta: insieme al Project Manager, a te assegnato, si lavorerà sulla app dei tuoi sogni, utilizzando metodologie e strumenti efficienti e conosciuti e procedendo a una serie di consegne parziali, di volta in volta da te approvate o restituite per essere revisionate, fino alla consegna del prodotto finito
: la tua app!
Come puoi immaginare, però, sul mercato esistono anche altri servizi in grado di dare forma al vostro progetto, che si tratti di una app o di un sito web: perché allora dovresti scegliere proprio Yeeply
? Perché, a differenza delle tradizionali aziende sviluppatrici di software, si garantiscono una tempistica molto accelerata
(una volta definiti i punti chiave, sono necessari pochi giorni per iniziare a lavorare al progetto) e una quantità di risorse disponibili praticamente illimitata
, capaci di fornire un supporto multilingue
, un elevato controllo tecnico
(la presenza del Project Manager, in questo senso, è garanzia di efficienza, nel rispetto dei tempi di consegna previsti) con un corrispondente elevato know-how tecnologico
dato non solo da un team composto da professionisti certificati in differenti tecnologie e linguaggi di programmazione, ma anche da un curriculum che vanta ormai più di 400 clienti. Ancora: un altro punto a favore è la possibilità di una intensa relazione con il cliente
, con un grado di interazione costante e basato su briefing non esclusivamente tecnici. Il tutto, dettaglio non trascurabile, con un costo finale
decisamente sostenibile
, reso tale dal l'ottimizzazione dei processi e dall'esperienza acquisita sul campo.
Insomma, se hai da sempre in testa l'idea che conquisterebbe gli smartphone di tutto il mondo, ma non hai la minima idea di come creare una app
. Rivolgiti con fiducia a Yeeply
: in men che non si dica la tua "creatura" sarà pronta ad essere conosciuta da tutti. E così, quella famosa cena con gli amici dove era nata l'idea giusta non rimarrà solo un piacevole ricordo, ma l'inizio di una bella avventura di successo!