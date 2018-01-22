Caricamento...

Nintendo Switch: 7 milioni di unità vendute negli ultimi tre mesi?

Redazione Avatar

di Redazione

22/01/2018

Secondo quanto riferisce Takashi Mochizuki del Wall Street Journal, negli ultimi tre mesi sarebbero state vendute 7 milioni di Nintendo Switch in tutto il mondo. Il dato è stato ottenuto elaborando i dati da NPD e da altre società di analisi e fa riferimento al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2017. Se la cifra fosse confermata ufficialmente, significherebbe che la casa di Kyoto avrebbe venduto in totale 14,6 milioni di console Nintendo Switch a partire dalla data di lancio - il 3 marzo - alla fine del 2017. Per ora, Nintendo si è limitata a confermare che a dicembre sono state vendute in Nord America 1,5 milioni di Switch, un dato superiore rispetto alle vendite di PS4 e Xbox One. Per avere dati più precisi, bisognerà attendere il report finanziario dell’ultimo trimestre, che l’azienda giapponese renderà pubblico per fine gennaio. Fatto sta che dopo il mezzo flop di Wii U, con Switch sembra che Nintendo abbia finalmente colpito nel segno e la nuova console continua ad acquisire autorevolezza con il passare dei mesi.
