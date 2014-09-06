Il termostato di Google arriva in Europa
di Redazione
06/09/2014
Alcuni di voi già conoscono Nest azienda acquistata da Google per più o meno la modifica cifra di 3.2 miliardi di dollari. Per coloro che non hanno la minima idea di cosa sia Nest e cosa faccia diciamo subito che si tratta di un'azienda specializzata in apparecchiature domotiche. In realtà il parco prodotti di Nest è per ora tutt'altro che gigantesco, ma Google vede un grande futuro nel Termostato automatico prodotto da Nest. Ed in verità questo oggetto ha delle potenzialità piuttosto interessanti. Si sostiuisce molto facilmente al termostato casalingo, quello che tradizionalmente si utilizza per regolare la temperatura del vostro impianto di riscaldamento per intenderci. Una volta installato inizia ad auto-apprendere le vostre abitudini di vita. Quando siete in casa, a che temperatura vi piace dormire, quando uscite, quando rientra uno dei componenti, se uscite nel weekend e così via. [gallery columns="4" ids="1272,1274,1275,1276,1277,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286"] Il termostato apprende sempre anche quando regolate manualmente la temperatura ed adegua il suo comportamento di conseguenza. Una foglia si illumina di verde quando la temperatura è regolata in modo da risparmiare energia. Può essere naturalmente controllato da remoto attraverso l'immancabile App e garantisce di farvi trovare la casa sempre adeguatamente riscaldata in ogni momento senza che vi dobbiate preoccupare di programmarlo ogni volta. Il termostato è già disponibile e funzionante negli Stati uniti al prezzo di circa 200€. In Europa arriverà il prossimo mese, per ora solo in Francia, Olanda, Irlanda e Belgio. Per l'italia non ci sono ancora previsioni.
