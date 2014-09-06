Il problema delle case moderne è che non si muovono. Per dire la verità era un problema anche delle case antiche, ma poiché qualche tempo fa c'era più tempo per godersi la vita, il problema si risolveva con case più grandi e spaziose e stanze che avevano almeno un balcone o una finestra verso ogni punto cardinale. Così magari c'era il salotto del mattino e quello del pomeriggio, quello d'inverno e quello estivo. La storia forse non è esattamente come ve l'abbiamo raccontata noi, ma in ogni caso questo è più o meno quello che devono avere pensato gli architetti iraniani di Next Office quando hanno progettato Sharifi-ha House la casa con le stanze che ruotano. [caption id="attachment_1267" align="aligncenter" width="660"] Sharifi-ha House in Teheran Photo by Parham Taghioff. Courtesy of Next Office.[/caption] E dunque in questo palazzo ci sono tre stanze disposte su altrettanti piani. Al piano più basso una stanza per il pranzo, al centro un ufficio, e al piano più alto una camera per gli ospiti. La particolarità è che con poco sforzo le stanze possono ruotare, spostando il loro balcone nella direzione che in quel momento vi aggrada di più. Così se avete voglia di farvi baciare dal sole del mattino, basta un tocco ed il gioco è fatto, poi nel pomeriggio tornerete ad una condizione a voi più ideale e se proprio non avete voglia di luce mettete la stanza in posizione orizzontale e non ci pensate più!