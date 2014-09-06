Fossil e Intel produrranno uno SmartWatch?
di Redazione
06/09/2014
"Siamo molto entusiasti di collaborare con Intel e lavorare per sviluppare prodotti innovativi nel settore emergente del wereable. L'unione delle capacità del nostro marchio nei campi della moda e del lifestyle con le competenze di Intel nella tecnologia, hardware e innovazione ci consentirà di essere leader nel segmento"Mike Bell, Vice Presidente di Intel e General Manager della divisione New Devices, ha aggiunto:
"La combinazione fra le tecnologie di Intel e la capacità del gruppo Fossil nel disegnare accessori di moda innovativi, la conoscenza del mercato e della distribuzione globale è il motivo per cui siamo certi che questa iniziativà sarà un successo. Siamo concentrati su indentificare le tendenze e le richieste che provengono dal mondo della tecnologia e nell'accelerazione nel campo dell'innovazione per i prodotti indossabili"
