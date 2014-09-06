Caricamento...

Fossil e Intel produrranno uno SmartWatch?

06/09/2014

Fossil è un colosso nel campo degli orologi e Intel è un colosso nel campo della tecnologia. Cosa potranno mai produrre insieme se non uno Smartwatch? In realtà un comunicato stampa apparso in questi giorni sul sito di Intel parla più genericamente di "Accessori Indossabili" (Wereable), per cui non limita il campo ai soli SmartWatch ma visti i soggetti in gioco, è facile intuire che lavorareranno quasi sicuramente alla produzione di un nuovo Smartwatch. A dire il vero Intel proprio recentemente era già scesa in campo per partecipare al mercato dei Wereable quindi non ci sorprende più di tanto che sia alla ricerca di collaborazioni per entrare più decisamente in un settore così promettente. D'altra parte Fossil ha larga esperienza nel design, nella produzione, nella commercializzazione degli orologi. Immaginiamo dunque che la collaborazione darà sicuramente luogo a prodotti di una certa importanza. Non ci sono ulteriori dettagli a trasparire dal comunicato, certamente ne sapremo di più nei prossimi giorni.   Kosta Kartsotis, Chief Executive Officer di Fossil Group ha dichiarato:
"Siamo molto entusiasti di collaborare con Intel e lavorare per sviluppare prodotti innovativi nel settore emergente del wereable. L'unione delle capacità del nostro marchio nei campi della moda e del lifestyle con le competenze di Intel nella tecnologia, hardware e innovazione ci consentirà di essere leader nel segmento"
Mike Bell, Vice Presidente di Intel e General Manager della divisione New Devices, ha aggiunto:
"La combinazione fra le tecnologie di Intel e la capacità del gruppo Fossil nel disegnare accessori di moda innovativi, la conoscenza del mercato e della distribuzione globale è il motivo per cui siamo certi che questa iniziativà sarà un successo. Siamo concentrati su indentificare le tendenze e le richieste che provengono dal mondo della tecnologia e nell'accelerazione nel campo dell'innovazione per i  prodotti indossabili"
