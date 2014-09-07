iPhone 6! iWatch! cosa dobbiamo aspettarci dal 9 Settembre?
07/09/2014
È giunto il momento, o almeno è quasi giunto. Il 9 Settembre Apple tirerà fuori dal cilindro un'altra raffica di prodotti. Ad alcuni piaceranno, alcuni li ameranno e qualcuno li detesterà profondamente. Ciò che è certo è che nel bene e nel male di cosa accadrà il 9 Settembre e dei prodotti che faranno il loro debutto ufficiale in quel giorno si parlerà e si parlerà tanto. È una di quelle date che in un qualche modo segnano una svolta per gli appassionati di tecnologia, per i fan del mondo Apple e per coloro che amano le cose belle in generale. Detto questo facciamo una rapida carrellata di quello che possiamo aspettarci il 9 Settembre. Prima di tutto iPhone 6 non sarà l'unico prodotto a sferrare un attacco al vostro portafoglio, ci saranno altri dispositivi a cantare il richiamo della sirena rivolgendosi al vostro conto in banca.
Non uno, ma due, forse anche tre iPhoneAndando per gradi. Prima di tutto non ci sarà un solo iPhone 6 o almeno è previsto che non ci sia una sola misura di iPhone 6. Probabilmente vedremo un iPhone da 4.7 pollici e uno più grande probabilmente da 5.5 pollici. Se questo fosse confermato sarebbe una svolta. Francamente l'iPhone 5 per essere bello era bello ma abbiamo visto più di qualcuno invidiare le dimensioni di HTC o Samsung. Non è detto però che non ci sia anche spazio per un tradizionale 4 pollici, questo perché di telefoni "piccoli" Apple ne ha svenduto un bel po' di milioni, per cui non si può certo dire che la gente li odia. In conclusione diversificare è meglio, perciò forse vedremo più di un iPhone 6 con dimensioni diverse.
Pagamenti mobiliApple si è data da fare un bel po' a stringere accordi con Mastercard, Visa, American Express e le altre maggiori società che offrono carte di credito. Tutto questo movimento non può essere solo dovuto ad una improvvisa voglia di socializzare. È molto probabile invece che farà il suo debutto un nuovo sistema di pagamenti mobile. Il tutto si potrebbe basare sull'introduzione di NFC nell'iPhone. Grazie ad NFC probabilmente si riuscirà a pagare semplicemente avvicinando il telefono ad un POS o similari. Scopriremo di più sul meccanismo proprio il 9 settemte. Detto questo, se il nuovo sistema andasse realmente in funzione, dovrà conquistarsi la fiducia dei consumatori. Perché, insomma, pagare con lo smartphone sarà anche bello ma è anche vero che qualche remora dovuta alla sicurezza c'è. Niente che non possa essere vinto, più un problema psicologico ma reale, ma dovremo scoprire come sarà concepito il nuovo sistema prima di saltare di gioia per il suo arrivo.
Un dispositivo indossabileApple introdurrà un dispositivo indossabile, tutti lo chiamano iWatch. In realtà non è certo se sarà davvero quello il nome. Certo è che ci sarà uno smartwatch e che sarà bellissimo e progettato con l'aiuto di qualche centinaio di Designer. Su iWatch molto già abbiamo scritto qui.
Uno spazio per gli outsiderNon ci fidiamo molto dei rumors ed Apple ci ha abituato a grandi sorprese. Per cui riserviamo l'ultimo paragrafo ad un immaginario outsider. Siamo sicuri che Apple riempirà questo vuoto informativo con un qualche dispositivo di cui quasi niente è trapelato, ma che ci sono buone possibilità che esista e faccia il suo debutto insieme agli altri. Sarà possibile seguire l'evento in diretta live su http://www.apple.com/live/
