Nuovo iPhone 6 svelato da un video (cinese)

Come sempre accade in prossimità del rilascio di nuovi prodotti targati Apple le notizie si susseguono a ritimo vertiginoso e nessuna può essere smentita o confermata prima della conferenza stampa ufficiale. È il caso di queste nuove immagini pubblicate da un utente cinese sul social Weibo e riprese dal sito cnBeta che pretendono di anticipare il rilascio ufficiale di iPhone 6. Ad accompanare le foto anche un breve video. Non possiamo confermare ,naturalmente, che quello che si vede in foto o nel video sia un iPhone 6 reale. Ovvero non possiamo dire se le foto e il video siano un fake, tuttavia se di fake si tratta sembra essere fatto molto bene. [caption id="attachment_1315" align="aligncenter" width="600"] iPhone 6 back. http://www.cnbeta.com/articles/325925.htm[/caption] Le immagini sembrano rappresentare un nuovo iPhone con uno schermo da circa 4.7 pollici e questo è anche quello che ci attendiamo dalla conferenza stampa di Apple visti i rumors precedenti. Ne il video ne le immagini sembrano essere significativi delle nuove funzionalità di iPhone 6. Eccetto che è la prima volta che lo vediamo acceso. Unico particolare degno di nota una piccola linguetta rossa sull'icona di passbook. Volendo essere molto poco conservativi, potremmo azzardare che possa in qualche modo confermare le voci di un sistema di pagamento innovativo di cui il nuovo iPhone disporrebbe. Comunque sia per il fatto che non possiamo dire nulla sull'originalità del prodotto mostrato, sia perché quello che si vede è veramente poco, siamo nel campo delle pure illazioni. Sapremo solo Martedì tutta la verità su iPhone 6 e forse molto altro ancora. [caption id="attachment_1316" align="aligncenter" width="600"] iPhone 6 profilo. http://www.cnbeta.com/articles/325925.htm[/caption]