Telefonare in Europa costa meno addio al roaming dal 2017
di Redazione
27/10/2015
Dopo mesi di discussione, l'Unione Europea ha trovato finalmente un accordo sulle tariffe di roaming all'interno dei paesi della UE. Dal Giugno 2017 verranno abolite le tariffe di roaming per chi viaggia all'interno della comunità Europea. Dunque chi viaggia all'interno dei paesi della UE potrà telefonare con le stesse tariffe previste nel loro paese d'origine senza costi aggiuntivi. Nello stesso accordo verrà sancito il principio di neutralità della rete. Dunque gli utenti saranno liberi di accedere ai contenuti da loro scelti senza alcuna prioritizzazione della banda dovuta ad accordi commerciali. Si tratta di un passo in avanti nella direzione della creazione del mercato unico digitale e largamente atteso da un numero elevato di utenti. Il piano entrerà pienamente in vigore dal Giugno 2017 e prevede l'abolizione delle tariffe di roaming per le chiamate, l'invio dei messaggi di testo e il consumo di dati attraverso smartphone, tablet e altri dispositivi connessi alla rete mobile. Tuttavia già a partire dal 20 Aprile 2016 saranno applicate alcune limitazioni al costo del roaming che non dovrà superare €0,05 per le chiamate vocali, €0,02 per gli SMS, €0,05 per il consumo di dati dovuto a navigazione su Internet. Non sono tutte rose e fiori, di fatto gli operatori potranno applicare costi aggiuntivi se viene superato un limite per l'utilizzo del roaming. Il tetto oltre il quale l'utilizzo della normativa verrà considerato eccessivo non è ancora fissato e sarà oggetto di una prossima decisione.
