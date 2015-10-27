Kibo: app che nasconde chat e messaggi segreti

"Mentre si scrive proprio come un messaggio normale per un mittente - spiegano gli sviluppatori - , un messaggio inviato con tastiera Kibo ha una parte nascosta che è visibile solo al te e al tuo amico. Questo messaggio nascosto non viene mostrato né nella conversazione né nell'anteprima del messaggio sulla schermata di blocco. Per mantenere ancora più privacy, è possibile impostare un codice per accedere ai messaggi privati."

"Facciamo un sacco di lavoro per garantire la riservatezza delle comunicazioni. Stiamo salvando tutti i messaggi utilizzando il nostro server speciale, ma tutti i messaggi sono salvati in forma anonima - nessuno può associare qualsiasi messaggio ad un utente specifico. Inoltre, per proteggere i dati forniti dagli utenti, usiamo la crittografia e non memorizziamo i messaggi normali."

: l’app che tutti sognavano adesso c’è. Quante volte avete avviato una chat sucon la speranza che nessuno riuscisse a mettere gli occhi sui messaggi, a parte ovviamente il destinatario? Ebbene, da questo momento, l’app Kibo vi consentirà tramite un lucchetto virtuale di nascondere il testo di un messaggio, quale che sia il servizio di messaggistica che state utilizzando sul vostro smartphone. Un’app che nasce da un’idea di Vitaly Halenchik e Kiril Davydov, che pensavano di organizzare un party a sorpresa ma poiché il festeggiato è riuscito a leggere accidentalmente un messaggio, l’effetto è stato chiaramente rovinato. È chiaro, comunque, che si tratti solo di una delle sfaccettature di utilizzo cui Kibo si presta, poiché c’è già chi ne parla come l’app ideale per le scappatelle virtuali. Kibo non è altro che una tastiera virtuale che consente di chattare in privato con i propri contatti tramite due spazi ben distinti. Nel primo si scrive il testo che si vuole rendere visibile a tutti, mentre nel secondo – che si attiva con la pressione dell’icona lucchetto – ci andrà invece il testo che deve rimanere segreto. Il destinatario, per leggerlo, dovrà dunque avere installata la stessa app e riceverà al posto delle parole un codice criptato che per essere sbloccato andrà copiato e incollato nella tastiera Kibo. Per rendere massima la sicurezza il messaggio nascosto non sarà mostrato né nella conversazione, né nell’anteprima del messaggio presente nella schermata di blocco. Per accedere alla tastiera Kibo che converte il codice in testo leggibile è inoltre necessaria una password. Insomma, un sistema criptato che vi può essere utile in diverse circostanze e che tiene alla larga dalle vostre chat i curiosi che magari prendendo in mano il vostro smartphone si mettono a scandagliare le chat di Whatsapp o Messenger.La domanda sorge comunque spontanea: dove vengono salvati i messaggi che Kibo trasforma in codice criptato? Ci possiamo fidare? Ecco la risposta degli ideatori: