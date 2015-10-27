Kibo: app che nasconde chat e messaggi segreti
di Redazione
27/10/2015
"Mentre si scrive proprio come un messaggio normale per un mittente - spiegano gli sviluppatori - , un messaggio inviato con tastiera Kibo ha una parte nascosta che è visibile solo al te e al tuo amico. Questo messaggio nascosto non viene mostrato né nella conversazione né nell'anteprima del messaggio sulla schermata di blocco. Per mantenere ancora più privacy, è possibile impostare un codice per accedere ai messaggi privati."La domanda sorge comunque spontanea: dove vengono salvati i messaggi che Kibo trasforma in codice criptato? Ci possiamo fidare? Ecco la risposta degli ideatori:
"Facciamo un sacco di lavoro per garantire la riservatezza delle comunicazioni. Stiamo salvando tutti i messaggi utilizzando il nostro server speciale, ma tutti i messaggi sono salvati in forma anonima - nessuno può associare qualsiasi messaggio ad un utente specifico. Inoltre, per proteggere i dati forniti dagli utenti, usiamo la crittografia e non memorizziamo i messaggi normali."
