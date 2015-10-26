Apple Music su Android: le prime immagini
Apple Music anche su Android: lo sappiamo, non è una novità, ma questa volta abbiamo finalmente le prove fotografiche. L’annuncio che il nuovo servizio di streaming musicale sarebbe stato disponibile anche sul sistema operativo concorrente, era stato dato dalla stessa Apple già nel mese di giugno. La scelta, che ha sorpreso e non poco, è stata dettata dalla volontà della ‘Mela’ di competere alla pari con Spotify, servizio analogo disponibile praticamente per qualunque piattaforma. Per evitare di rimanere chiuso nella propria ‘élite’, dunque, Apple Music doveva per forza essere pensato per tutti i device sul mercato. Un cambio di strategia del quale si sono avute avvisaglie già qualche tempo fa: Apple non aveva mai pubblicato sul Play Store di Google un’app, ma ha sfatato questo tabù con Move to iOS, applicazione realizzata per rendere più semplice il trasferimento da piattaforma Android ad iOS. La prossima app che farà compagnia alla prima arrivata, sarà appunto quella di Apple Music, il cui lancio è previsto per il mese di novembre. Intanto, il sito tedesco MobileGeeks ha pubblicato le prime immagini di quella che dovrebbe essere la versione Android del nuovo servizio streaming musicale di Cupertino. Potrebbe trattarsi ancora di una versione beta, ma a meno di grosse sorprese, possiamo già apprezzare quelle che saranno le sezioni principali dell’App. Si vede chiaramente dagli screenshot una sezione New, ma anche una For You, così come non manca lo streaming di Beats 01 Radio. Secondo quanto si apprende sul sito tedesco, la grafica è praticamente identica alla versione dell’app per iOS, anche se ovviamente presenza alcuni cardini del design Android, come il menu Navigation Drawer posto nell'angolo in alto a sinistra. In attesa che l’app sia ufficialmente disponibile sul Play Store di Google a partire dal mese prossimo, sembra sia aperta una fase di beta-testing che sta raccogliendo feedback di utenti e programmatori prima del rilascio ufficiale. Una cosa insolita che ha fatto sollevare qualche dubbio sulla paternità effettiva dell’iniziativa.
