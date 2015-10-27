Caricamento...

Digital Magics e Talent Garden lanciano E-Tailers 2015

27/10/2015

Digital Magics e Talent Garden lanciano un'importante iniziativa a favore di tutte le startup che stanno sviluppando modelli di business innovativi e originali nel settore della retail innovation, e-commerce e mobile commerce, sistemi di pagamento e soluzioni logistiche innovative. L'iniziativa dal nome E-TAILERS 2015 si concretizza in una grande "Call for Ideas" attraverso la quale saranno selezionati 10 progetti che parteciperanno a Milano il 18 e il 19 novembre a workshop e programmi di formazione dedicati organizzati da TAG Innovation School e da PrestaShop. Il 20 Novembre inoltre ci sarà una sezione di mentorship in unione al team di Digital Magics attraverso la quale verranno individuate le linee guida per lo sviluppo dell'idea. Infine una giuria di esperti premierà le migliori startup di E-Tailers 2015 con premi fino a 2.500 Euro di prodotti sul marketplace di Prestashop, 1 anno di advertising sul circuito Zanox oltre a sinergie formative con TAG Innovation School. Per partecipare basta inviare la propria idea all’indirizzo http://e-tailers.digitalmagics.com/ entro l’11 novembre 2015. Edmondo Sparano, Partner di Digital Magics, dichiara:
"Dal punto di osservazione privilegiato in Digital Magics, stiamo assistendo ad una nuova evoluzione dell’e-commerce che si sposta – o meglio si espande – dal sito internet fino al negozio fisico, passando dal cellulare e dai nuovi dispositivi e oggetti connessi. Questo sviluppo rappresenta un’importante evoluzione non solo per l’acquisto, ma anche e sempre di più per le modalità di vendita, gestione degli ordini, dei clienti e dei sistemi di pagamento. L’obiettivo di questa call for ideas – che ha coinvolto partner così importanti e attivi in questa iniziativa – è sollecitare l’ecosistema delle startup italiane, cercando di individuare le innovazioni che saranno alla base dell’e- commerce e di quello che sarà il retail di domani"
Alessandro Rimassa, Fondatore e Direttore di TAG Innovation School, ha commentato:
"Il mondo e- commerce è centrale per lo sviluppo economico del Paese: abbiamo bisogno di nuove startup per portare il Made in Italy nel mondo".
Digital Magics è un venture incubator quotato su AIM Italia (simbolo: DM). Talent Garden è il più grande network europeo di coworking focalizzato sul settore digitale. Partner dell'iniziativa saranno PrestaShop, TAG Innovation School, Corriere Innovazione, IBM, Innogest SGR, Ninja Marketing e Zanox
