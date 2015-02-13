Tago Arc il braccialetto che cambia design con un click
Tago Arc non vi mostra le notifiche dal cellulare, non misura la vostra frequenza cardiaca e non vi consente di fare ricerche su google, ma nonostante questo ha raggiunto già la notevole quota di 40.000$ su IndieGogo. Il motivo di cotanto successo è uno soltanto: Tago Arc può cambiare design e può farlo adeguandosi ad un'immagine scattata attraverso un cellulare. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Hr8iUwJ17c] Il funzionamento è tutto sommato abbastanza semplice, è sufficiente disporre di un cellulare con tecnologia NFC, avvicinare il braccialetto al telefonino, "scansionare" l'immagine e nel tempo di un battito di ciglia il vostro Tago Arc cambierà design sulla base dell'immagine che gli avrete fornito. Se non avete voglia di inventare da soli nuovi design potete sempre comprare le vostre immagini per 1 euro. Se vi stiate chiedendo dove sta la batteria, sappiate che Tago Arc non ne ha bisogno, si ricarica sempre attraverso NFC. Il trasferimento di un'immagine avviene in 15 secondi circa e poiché il braccialetto non ha altre funzionalità se non quella di adattarsi al design desiderato e lo schermo ha un basso assorbimento di energia, non dovrete ricorrere ad una ricarica molto spesso. Si tratta di un oggetto molto particolare poiché è da considerarsi più un accessorio di moda che un oggetto tecnologico, probabilmente uno dei primi esempi di quella nuova tendenza che sfrutta la tecnologia per innovare nel campo della moda. Attualmente tutte le offere su IndieGogo sono sold out, normalmente ve la cavereste con circa 150$ ma allo stato attuale dovrete comprare due braccialetti al costo di 379$
