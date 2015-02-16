Home Auto e Moto CarVi il tuo istruttore di guida computerizzato

16/02/2015

La sicurezza alla guida non è uno scherzo ed è per questo motivo che la tecnologia sempre di più entra in automobile. CarVi è un oggettino di forma circolare dal diametro più o meno simile a quello di un CD e di 35mm di spessore. Il funzionamento è semplice: si attacca al vetro anteriore dell'automobile e dal quel momento in poi inizia a registrare le vostre abitudini di guida e ad assistervi per migliorarle. CarVi ad esempio non solo può avvisarvi se siete troppo vicini alla macchina che vi precede ma può anche aiutarvi a mantenere una distanza di sicurezza adeguata se si rende conto che siete inclini alla pratica del tallonamento ravvicinato. Se siete fra coloro che tendono ad oltrepassare con una certa facilità la striscia bianca che separa le carreggiate verrete sicuramente redarguiti dal vostro istruttore di guida computerizzato. Oltre a tutto ciò CarVi si prende cura del comfort del passeggero avvertendovi se si rende conto che siete fra quelli che tendono ad inchiodare sui freni per poi ripartire selvaggiamente oppure se si accorge che avete la tendenza a spingere sull'acceleratore zigzagando a destra e a manca. Si tratta di un oggettino interessante adatto non solo a coloro che vogliono aumentare la propria sicurezza alla guida (e anche quella degli altri) ma anche per coloro che vogliono acquisire delle corrette abitudini al volante di un automobile. La tecnologia su cui CarVi si basa è tutto sommato apparentemente semplice se si parla dell'hardware. In realtà il vostro istruttore computerizzato si compone di una telecamera che registra e analizza dati. Il settore dove CarVi si distingue è quello dei complessi algoritmi utilizzati per determinare i segnali di allarme necessari al guidatore. Infine CarVi non smette di funzionare una volta spento il motore, ma può trasmettere i dati ad uno smartphone in modo da consentirvi di visualizzare cosa avete combinato mentre eravata al volante e come potete migliorare la vostra prossima sessione di guida. Attualmente CarVi è un progetto in via di raccolta fondi su IndieGogo. Per godere dei consigli del vostro istruttore di guida computerizzato dovrete spendere 229$ contro un prezzo di mercato previsto di 449$