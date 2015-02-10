In Giappone arriva il primo Hotel gestito da Robot
Robot automi dipendenti di un hotel. Non è un film di fantascienza e neanche uno scenario futuristico ma è la pura realtà dell'hotel Henn-na. Alla reception ci saranno tre giovani umanoidi pronti ad accogliere gli ospiti ed accompagnarli presso le loro stanze. Altri Robot si occuperanno di guardaroba e pulizia delle stanze. Il totale dei robot a cui verrà affidata la gestione dell'hotel è di 10 unità che dovranno servire 72 camere. La notizia è comparsa sul Japan Times e poi ripresa da molti media occidentali. L'hotel Henn-na e i suoi robotici dipendenti sarà inaugurato a Luglio all'interno di un parco tematico nella prefettura di Nagasaki. Cotanta tecnologia è stata sviluppata all'interno dell'università di Osaka mentre la produzione è affidata alla giapponese Kokoro già nota per la produzione di robot actroids in grado di replicare le sembianze umane e parlare giapponese, cinese, coreano e inglese. I prezzi non saranno particolarmente elevati, l'aspettativa è di appena 50 euro molto al di sotto degli altri alberghi collocati all'interno dello stesso parco tematico 'Huis Ten Bosh'. Un prezzo così basso sarebbe possibile proprio grazie all'impiego dei robot
