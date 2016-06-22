T-PETS, il collare con GPS per proteggere i nostri amici pelosi

In vista dell’estate e delle agognate vacanze, Techmade propone T-PETS, un collare pensato per chi ha paura di poter malauguratamente smarrire il proprio cucciolo. Il collare è infatti dotato di un localizzatore GPS e controllabile comodamente dal proprio smartphone grazie all’App a cui collegare il dispositivo.

Cosa siamo disposti a fare per amore del proprio cucciolo a quattro zampe? “Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce” affermava Anatole France, scrittore francese e Premio Nobel per la letteratura. Ecco allora che la risposta giunge facile. Chi ha amore per gli animali ha cura per il suo benessere ma anche per la sua incolumità. Nei tempi moderni la tecnologia gioca un ruolo importante dando un valido contributo nella gestione di questi amici fedeli.

Chi ama gli animali sa bene quanto possa essere complicato per il proprio amico peloso adattarsi improvvisamente ad un nuovo ambiente e, per quanto il luogo di vacanza per noi possa essere un posto accogliente in cui divertirsi e rilassarsi, per cani e gatti può rivelarsi un luogo in cui sentirsi smarrito, senza nessun punto familiare e di riferimento. In una situazione di stress emotivo, può essere rischioso perdere di vista anche solo per un attimo il proprio animale, che può avere la tentazione di fuggire via per la paura, ritrovandosi a vagare per strada senza sapere in realtà dove andare e senza saper riconoscere odori che lo possano ricondurre a casa perché estremamente lontana.

Cosa resta da fare in questi casi? sperare solo che il proprio compagno di avventure venga ritrovato da un veterinario che possa individuarci grazie al cip posizionato sotto pelle all’animale. Con il collare T-Pets di Techmade non c’è davvero nessun rischio di smarrire il nostro amico a quattro zampe. Con l’App collegata è possibile infatti sapere sempre dove si trova il proprio fedele amico e di seguire tutti i suoi spostamenti. T-Pets individua infatti la sua posizione in tempo reale ed è predisposto per l’invio di notifiche via email. È sufficiente scaricare l’app gratuita dal relativo store, inserire l’ID del proprio dispositivo e consultare la mappa per sapere dove si trova in quel momento il nostro fedele compagno.

https://youtu.be/HFig26in1oo