iPhone 7: c'è il jack audio, sarà anche dual sim?

di Redazione 22/06/2016

iPhone 7 potrebbe essere Dual Sim e disporre del jack audio. Giungono infatti nuove indiscrezioni in merito al nuovo smartphone Apple che sarà presentato nel mese di settembre. Manca ormai poco, dunque, poi la curiosità di appassionati, addetti ai lavori e potenziali acquirenti sarà finalmente appagata. Il nuovo iPhone dovrebbe essere negli store a partire dal prossimo autunno, con la presentazione prevista per la fine dell’estate. Negli ultimi tempi le indiscrezioni si sono moltiplicate con continuità, ma quelle che sembrano essere più attendibili provengono dal negozio di ricambi cinese Rock Fix. Su Weibo, infatti, sono state pubblicate nuove presunte immagini del dispositivo e le sorprese non mancano. Le indiscrezioni precedenti, secondo le quali il Jack audio non ci sarebbe stato, vengono smentite, perché dagli scatti c’è, eccome. Inoltre, pare che il nuovo ‘melafonino’ possa essere addirittura dual sim. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione, poiché fin qui nessun dispositivo Apple ha mai supportato due schede. Apple iPhone 7: altri rumors Secondo altri rumors, sarebbero confermate le modifiche al design e all’antenna. Come se non bastasse, nel modello Plus, ci sarà la doppia fotocamera posteriore, che garantirà scatti nitidi in qualsiasi condizione. Il design non dovrebbe essere rivoluzionato rispetto al predecessore. Pare infatti che Apple abbia deciso di rinviare i cambiamenti più marcati al 2017, quando anziché lanciare iPhone 7S, potrebbe immettere sul mercato direttamente un iPhone 8. Quel che è certo, invece, è l’addio al tasto Home, così come lo abbiamo visto sulle varie versioni di iPhone in questi anni. Il pulsante principale sarà sostituito da un sistema di tipo touch sensitive, con il tasto home integrato praticamente nello schermo di vetro. iPhone 7 sarà anche resistente all’acqua, ma nuove sorprese potrebbero trapelare nelle prossime settimane, fino alla fatidica data della presentazione, prevista al momento per settembre inoltrato.