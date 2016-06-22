Home Videogame Hyperkin Smartboy: emulare i giochi Game Boy da smartphone Android!

di Redazione 22/06/2016

Se siamo nostalgici della console portatile più apprezzata e conosciuta al mondo, ovvero il Game Boy di Nintendo, in tutte le sue molteplici declinazioni (Classic, Color, Pocket e Lite, prima dell'evoluzione che lo tramutò in Nintendo DS), ci farà senz'altro piacere sapere che Hyperkin, brand dedito alla distribuzione di accessori per console old gen e next gen, ha in cantiere SmartBoy, emulatore Android in grado di trasformare il nostro smartphone in una vera e propria console handheld. Hyperkin Smartboy è costituito da un solido ma leggero involucro in plastica che "ingloberà" il nostro smartphone, dotandolo della classica pulsantiera di gioco in dotazione ad un tipico Game Boy, includendo i pulsanti A, B, Start e Select. Sul retro dell'accessorio è ovviamente presente anche uno slot per cartucce, in cui potremo inserire i vecchi giochi che ci hanno tenuto o continuano a tenerci compagnia, per emularli alla perfezione in tutti i loro aspetti. Hyperkin Smartboy: emulare giochi Game Boy su Android diventa più facile! Rivivere tutti i vecchi classici e le pietre miliari Game Boy, tra cui Super Mario Land, Donkey Kong, Pokemon Rosso / Blu / Giallo diventa così possibile anche senza avere a portata di mano un emulatore Android software. Essendo titoli ovviamente sorpassati da un punto di vista puramente tecnico, Smartboy permette, in accoppiata col nostro smartphone, di rigiocare fluidamente tutti i titoli che hanno spopolato in Giappone, Stati Uniti ed Europa. Il dispositivo è stato mostrato da Hyperkin in una demo pubblica presso il recentissimo E3 catturando ovviamente l'attenzione e i sentimenti dei gamer più nostalgici, che prenderanno in considerazione il device non appena uscirà dalla fase di Alpha test (prevista per Dicembre prossimo). Non è esclusa, in futuro, una possibile compatibilità con iPhone, mentre si attende una lista dei titoli che possono presentare qualche difficoltà in più durante l'emulazione (nonostante si preveda non ci saranno grossi problemi in merito) e il firmware utilizzato per l'esecuzione delle popolari cartucce della console Nintendo più amata.