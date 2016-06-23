Google Nexus, HTC rivela gli smartphone top di gamma Sailfish e Marlin
di Redazione
23/06/2016
Google Nexus 2016: la nuova partnership tra Big G e HTC porta importanti miglioramentiChiaramente, tutti gli appassionati del mondo Android sono in attesa di informazioni in merito alla dotazione tecnica dei due device. Nonostante non vi sia nulla di certo in merito, HTC potrebbe aver intenzione di realizzare dispositivi molto simili al recente e popolare HTC 10, incrementandone ovviamente il comparto hardware sostituendo il già potente Qualcomm Snapdragon 820 con una sua versione potenziata, Snapdragon 821, dotato di un leggero overclock che ne porta la frequenza a 2,3 GHz, una scelta che favorirà di certo l'uso del terminale come strumento di emulazione della realtà virtuale tramite headset. Se si confermerà la compatibilità con il progetto Google Daydream, pertanto, possiamo immaginare già da ora due smartphone capaci di rispondere pressoché a tutte le esigenze della multimedialità moderna, rendendo la VR finalmente indipendente da un PC. La soluzione Snapdragon 821 è inoltre già stata apprezzata da brand rivali come ASUS, che ha importato il chipset nel top di gamma Zenfone 3 Deluxe, con ottimi risultati. Ci si può quindi aspettare un rinnovamento cospicuo di Google Nexus 2016, affinché Sailfish e Marlin possano essere competitivi nonostante le offerte di altri producer? Certamente sì, i miglioramenti rispetto a Nexus 6P sono dietro l'angolo e coinvolgeranno, grazie alla presenza di Android N, tutti gli aspetti dell'esperienza su smartphone, dalla navigabilità, alla sicurezza, per arrivare al multimedia e alla gestione della realtà virtuale e probabilmente, un giorno, dell'Augmented Reality, il tutto a partire dal prossimo Settembre/Ottobre.
Articolo Precedente
Facebook live streaming: vip pagati per usarlo
Articolo Successivo
T-PETS, il collare con GPS per proteggere i nostri amici pelosi
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020