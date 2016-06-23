Home Mobile Google Nexus, HTC rivela gli smartphone top di gamma Sailfish e Marlin

Google Nexus, HTC rivela gli smartphone top di gamma Sailfish e Marlin

di Redazione 23/06/2016

Iniziano a farsi sempre più concreti i rumor che fino ad oggi hanno caratterizzato l'arrivo dei prossimi smartphone Google Nexus 2016, che verranno prodotti da HTC, già entusiasta di potersi fare carico del progetto. La collaborazione tra Big G e il brand taiwanese sembra essersi ufficializzata, al fine di creare i dispositivi Android top di gamma che potranno come sempre vantare, oltre ad un comparto tecnico di prima categoria, anche la versione stock di Android, "ripulita" da eventuali personalizzazioni dei produttori. I nuovi Google Nexus prodotti da HTC avranno a bordo in esclusiva la versione ufficiale di lancio Android N, del quale ancora, come sappiamo, deve essere deciso il nome definitivo, ponendo fine alle speculazioni. Sono inoltre trapelate le prime informazioni in merito ai code-name dei due smartphone top, ovvero "Sailfish" e "Marlin". Si tratta ovviamente di appellativi destinati ad avere rilevanza nel solo periodo della progettazione, prima del rollout definitivo dei due flagship Android. Google Nexus 2016: la nuova partnership tra Big G e HTC porta importanti miglioramenti Chiaramente, tutti gli appassionati del mondo Android sono in attesa di informazioni in merito alla dotazione tecnica dei due device. Nonostante non vi sia nulla di certo in merito, HTC potrebbe aver intenzione di realizzare dispositivi molto simili al recente e popolare HTC 10, incrementandone ovviamente il comparto hardware sostituendo il già potente Qualcomm Snapdragon 820 con una sua versione potenziata, Snapdragon 821, dotato di un leggero overclock che ne porta la frequenza a 2,3 GHz, una scelta che favorirà di certo l'uso del terminale come strumento di emulazione della realtà virtuale tramite headset. Se si confermerà la compatibilità con il progetto Google Daydream, pertanto, possiamo immaginare già da ora due smartphone capaci di rispondere pressoché a tutte le esigenze della multimedialità moderna, rendendo la VR finalmente indipendente da un PC. La soluzione Snapdragon 821 è inoltre già stata apprezzata da brand rivali come ASUS, che ha importato il chipset nel top di gamma Zenfone 3 Deluxe, con ottimi risultati. Ci si può quindi aspettare un rinnovamento cospicuo di Google Nexus 2016, affinché Sailfish e Marlin possano essere competitivi nonostante le offerte di altri producer? Certamente sì, i miglioramenti rispetto a Nexus 6P sono dietro l'angolo e coinvolgeranno, grazie alla presenza di Android N, tutti gli aspetti dell'esperienza su smartphone, dalla navigabilità, alla sicurezza, per arrivare al multimedia e alla gestione della realtà virtuale e probabilmente, un giorno, dell'Augmented Reality, il tutto a partire dal prossimo Settembre/Ottobre.