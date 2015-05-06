Swatch progetta una batteria per smartwatch che dura sei mesi

"Portare sul mercato una batteria per uno smartwatch che non ha bisogno di essere ricaricata per sei mesi, ha un vantaggio competitivo - stiamo lavorando intensamente su questo problema con il nostro gruppo di ricerca Belenos e il produttore di batterie Renata. Il prossimo anno arriveremo sul mercato con una batteria rivoluzionaria non solo per gli orologi ma anche per le autovetture"

Il mondo degli smartwatch non ha ancora risolto completamente la questione della durata delle batterie. Per quello che sembra essere l'oggetto del desiderio dei tanti appassionati di tecnologia, la durata delle batterie è senza dubbio un punto cruciale. Swatch ha recentemente rivelato, attraverso il suo CEO Nick Hayek, che sta lavorando a pieno ritmo per produrreNel corso di un'intervista con il settimanale Handelszeitung, il CEO di Swatch ha dichiarato:Swatch, che rappresenta uno dei più grandi produttori di orologi al mondo, aveva annunciato nel mese di Marzo i suoi piani per portare sul mercato uno Smartwatch a costi competitivi e con caratteristiche tecniche di tutto rilievo. Le dichiarazioni di Nick Hayek confermano l'impegno di Swatch nel volere portare sul mercato un prodotto fortemente competitivo anche differenziandosi per l'impegno costruttivo su particolari come la durata della batteria che al momento è il tallone d'Achille per molti smartwatch.