Swatch progetta una batteria per smartwatch che dura sei mesi
di Redazione
06/05/2015
"Portare sul mercato una batteria per uno smartwatch che non ha bisogno di essere ricaricata per sei mesi, ha un vantaggio competitivo - stiamo lavorando intensamente su questo problema con il nostro gruppo di ricerca Belenos e il produttore di batterie Renata. Il prossimo anno arriveremo sul mercato con una batteria rivoluzionaria non solo per gli orologi ma anche per le autovetture"Swatch, che rappresenta uno dei più grandi produttori di orologi al mondo, aveva annunciato nel mese di Marzo i suoi piani per portare sul mercato uno Smartwatch a costi competitivi e con caratteristiche tecniche di tutto rilievo. Le dichiarazioni di Nick Hayek confermano l'impegno di Swatch nel volere portare sul mercato un prodotto fortemente competitivo anche differenziandosi per l'impegno costruttivo su particolari come la durata della batteria che al momento è il tallone d'Achille per molti smartwatch.
Articolo Precedente
Android M e le altre novità al Google I/O 2015
Articolo Successivo
Cove filtra le impurità dell'acqua e ti ricorda quando devi bere
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020