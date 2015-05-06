Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Cove filtra le impurità dell'acqua e ti ricorda quando devi bere

Redazione Avatar

di Redazione

06/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cove filtra le impurità dell'acqua e ti ricorda quando devi bere
La qualità dell'acqua che beviamo è da tempo un punto centrale per condurre una vita sana. Fra le tante aziende produttrici di apparecchi dedicati a filtrare le impurità dell'acqua che esce dai nostri rubinetti, recentemente si è distinta una piccola società americana: "Cove" che ha appena avviato le prenotazioni per il suo filtro per l'acqua che porta il nome della stessa azienda. Cove, da un punto di vista strettamente legato alle funzionalità di base, promette di rimuovere dall'acqua anche impurità che tipicamente non vengono rilevate da apparecchi dello stesso genere. Nel mirino di Cove ci sono anche prodotti farmaceutici, chimici, o altri batteri che spesso sfuggono a sistemi tradizionali. Ma dove Cove si distingue ulteriormente dai suoi concorrenti e nella dotazione tecnologica e nel design. Fra gli elementi che fanno la differenza c'è ad esempio l'App a corredo dell'apparecchio. Attraverso l'App si possono ricevere notifiche su quando è il momento per bere un nuovo bicchiere d'acqua, cambiare il filtro, qual è la temperatura consigliata e quando è necessario riempire di nuovo il serbatoio. Dal punto di vista del design e della funzionalità, Cove è progettato con un corpo in alluminio e l'erogazione dell'acqua viene comandata attraverso un sistema a gesture. Il classico swipe darà il via all'erogazione dell'acqua, un tap sarà sufficiente per stoppare il flusso. Il costo dell'apparecchio non è proprio per tutte le tasche, per mettere nella vostra cucina questo gioiellino dovrete alleggerire il vostro portafoglio di 249$. [youtube https://youtu.be/h_Ulp1wgUDI]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Swatch progetta una batteria per smartwatch che dura sei mesi

Articolo Successivo

Oculus Rift: il visore di Facebook arriverà nel 2016

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022