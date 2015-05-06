Cove filtra le impurità dell'acqua e ti ricorda quando devi bere
di Redazione
06/05/2015
La qualità dell'acqua che beviamo è da tempo un punto centrale per condurre una vita sana. Fra le tante aziende produttrici di apparecchi dedicati a filtrare le impurità dell'acqua che esce dai nostri rubinetti, recentemente si è distinta una piccola società americana: "Cove" che ha appena avviato le prenotazioni per il suo filtro per l'acqua che porta il nome della stessa azienda. Cove, da un punto di vista strettamente legato alle funzionalità di base, promette di rimuovere dall'acqua anche impurità che tipicamente non vengono rilevate da apparecchi dello stesso genere. Nel mirino di Cove ci sono anche prodotti farmaceutici, chimici, o altri batteri che spesso sfuggono a sistemi tradizionali. Ma dove Cove si distingue ulteriormente dai suoi concorrenti e nella dotazione tecnologica e nel design. Fra gli elementi che fanno la differenza c'è ad esempio l'App a corredo dell'apparecchio. Attraverso l'App si possono ricevere notifiche su quando è il momento per bere un nuovo bicchiere d'acqua, cambiare il filtro, qual è la temperatura consigliata e quando è necessario riempire di nuovo il serbatoio. Dal punto di vista del design e della funzionalità, Cove è progettato con un corpo in alluminio e l'erogazione dell'acqua viene comandata attraverso un sistema a gesture. Il classico swipe darà il via all'erogazione dell'acqua, un tap sarà sufficiente per stoppare il flusso. Il costo dell'apparecchio non è proprio per tutte le tasche, per mettere nella vostra cucina questo gioiellino dovrete alleggerire il vostro portafoglio di 249$. [youtube https://youtu.be/h_Ulp1wgUDI]
Articolo Precedente
Swatch progetta una batteria per smartwatch che dura sei mesi
Articolo Successivo
Oculus Rift: il visore di Facebook arriverà nel 2016