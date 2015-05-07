Home Google Android M e le altre novità al Google I/O 2015

Android M e le altre novità al Google I/O 2015

di Redazione 07/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Android M sarà una delle novità cui si toglieranno i veli durante il prossimo Google I/O 2015, il cui inizio è previsto alle 18.30 del prossimo 28 maggio. L’evento sarà costituito da due ore e mezza di keynote, al quale seguiranno altri approfondimenti dedicati principalmente agli sviluppatori. A svelare il programma delle sessioni è stato Google stesso, anche se attorno ad Android vi è una sorta di giallo: nella descrizione, infatti, è apparso il riferimento ad una sessione dal titolo ‘Android at Work’, rimossa nel giro di qualche ora. In attesa di avere a disposizione informazioni più precise, può essere semplicemente che Google abbia deciso di riservare sorprese importanti agli utenti del proprio sistema operativo mobile e non voglia dire di più in questo momento. Al momento, non è dato sapere se il nuovo Android sarà disponibile al download magari in beta e se conosceremo il nome della release definitiva: molto probabile che ci troveremo davanti semplicemente ad un assaggio in attesa del rilascio pubblico previsto per l’autunno. Una delle sessioni del Google I/O 2015, sarà interamente dedicata a Google Cloud Messaging 3.0, ma si parlerà anche di Voice Access, il nuovo sistema che consentirà di utilizzare il sistema mobile di Google con i comandi vocali. Il secondo giorno dell’evento organizzato da Google, sarà dedicato al team ATAP (Advanced Technology and Projects), che dovrebbe svelare nuovi dispositivi ‘wearable’. Diverse fonti parlano di prodotti “rivoluzionari”, ma anche in questo caso non si hanno maggiori approfondimenti. Un’altra delle novità potrebbe essere Chromecast 2: si tratta di rumors non ancora confermati che potrebbero portare addirittura da una Android TV su chiavetta.