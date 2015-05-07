Google compra Timeful l'App per organizzare il tempo

"Il team di Timeful ha costruito un sistema impressionante che aiuta ad organizzare la vostra vita analizzando i vostri appuntamenti, le vostre abitudini e i vostri bisogni. Potete dire a Timeful che avete bisogno di allenarvi tre volte a settiamna o che dovete chiamare la vostra banca entro Martedì, il loro sistema si assicurerà che il compito venga svolto tenendo in considerazione i vostri appuntamenti e le vostre priorità. Siamo emozionati per tutti i modi in cui la tecnologia di Timeful può essere applicata a prodotti come Inbox, Calendar e altri, in questo possiamo fare molto lavoro al posto vostro e lasciarvi concentrare sull'essere creativi, divertenti, e spendere il vostro tempo per le persone che vi stanno a cuore"

"Siamo felici di annunciare che siamo entrati in Google! Tempi emozionanti stanno per arrivare. Inizierete a conoscere le caratteristiche uniche che contraddistinguono Timeful e molto altro disponibile in Google Apps"

Google ha appena completato l'acquisizione di Timeful, startup proprietaria di tecnologie dedicate a gestire l'organizzazione del tempo in modo intelligente. L'obiettivo di Timeful non è quello di costringervi ad inserire una cronologia organizzata di cose da fare, ma trovare il tempo per farle al posto vostro. In altre parole se decidete che avete bisogno di andare a correre almeno tre volte a settimana, Timeful cercherà organizzare il vostro tempo in modo da ricavare lo spazio necessario per effettuare la vostra sessione di corsa. Google acquisisce Timeful con l'intento di potenziare Google Calendar, tuttavia l'app continuerà a rimanere disponibile anche se il team di Timeful sarà dedicato all'integrazione e allo sviluppo di Google Calendar e dunque difficilmente si potrà contare sul consueto supporto e aggiornamento per l'App. Timeful ha investito notevolmente nelle tecnologie di auto-apprendimento per portare sul mercato un'App in grado di sgombrare la mente dell'utilizzatore dall'assillo di dovere organizzare la propria giornata. Piuttosto attraverso una complessa analisi delle abitudini, Timeful cerca di assolvere a compiti simili a quelli di una segreteria organizzativa. In una certa misura, Google sta cercando di fare esattamente la stessa cosa con il suo Gmail, organizzando le conversazioni per argomento, importanza, priorità. Ha senso dunque per Google acquisire Timeful per andare a rafforzare il parco delle proprie App dedicate in qualche modo ad organizzare il proprio lavoro e la vita quotidiana. Alex Gawley, responsabile di prodotto in Google per Gmail, ha dichiarato attraverso il post che annuncia l'acquisizione di Timeful:Timeful ha invece annunciato l'acquisizione sul proprio sito dicendo: