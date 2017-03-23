Super Mario Run anche su Android: scaricalo subito
23/03/2017
Super Mario Run è ora disponibile anche per smartphone e tablet Android. Lanciato a fine 2016 solo per iOS, il primo gioco ufficiale di Super Mario per dispositivi mobili è sbarcato anche sul sistema operativo mobile di Google. L’attesa è finita, dunque, e chiunque disponga di uno smartphone o tablet Android può scaricare il gioco da questo link che rimanda direttamente allo store di Google Play. La versione di Super Mario Run è già quella aggiornata con tutte le correzioni di bug, ossia la 2.0.0, oltre che con alcune novità interessanti, come le variazioni di colore di Yoshi e la possibilità di sbloccare il livello 1-4 anche nella versione gratuita. Super Mario Run, infatti, è gratuito, ma con delle limitazioni, ossia è possibile giocare solo il primo mondo, dopodiché bisogna acquistare una licenza dal costo di 10 euro. Stiamo parlando comunque di un gioco per dispositivi mobili che su iPad e iPhone ha riscosso un buon successo. La storia è ben nota, ossia quella dell’idraulico che deve correre a salvare la Principessa Peach. Questa edizione riprende sostanzialmente la storia e le basi del videogame per console Nintendo, riadattando il tutto ai dispositivi per i quali è pensato. Il protagonista, infatti, corre ininterrottamente e noi dobbiamo guidarlo attraverso ostacoli e nemici, senza possibilità di invertire il senso della corsa. Pensato per essere giocato con un solo dito, richiede la posizione verticale del dispositivo, ma soprattutto una connessione ad Internet attiva. Una scelta che ne limita l’utilizzo in aereo, metropolitana e in tutti quei luoghi nei quali non disponiamo di una connessione stabile. Le azioni che Mario è in grado di compiere sono salti e scivoloni, con l’obiettivo di raggiungere incolume la fine di ciascun livello. Di seguito trovate un filmato con le prime impressioni sulla giocabilità di Super Mario Run tramite dispositivi Android. https://www.youtube.com/watch?v=Oay7idhJerA
