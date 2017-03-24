OnePlus 5, il nuovo concept: quali sono le differenze con OnePlus 3T?
di Redazione
24/03/2017
OnePlus 5: il top di gamma Android pronto a superare il successo di OnePlus 3T?Rimane ancora indeciso il modulo RAM, che potrebbe comunque assestarsi su 6 GB come nel predecessore; eccezion fatta per la proposta di un'edizione di OnePlus 5 di livello ancora più alto, che potrebbe includerne 8. Buone notizie, invece, per la batteria integrata, che passerebbe dai 3400 mAh ai 4000, in linea con le principali offerte attuali in ambito smartphone. OnePlus 5 e i relativi rumor (secondo i quali, inoltre, il nuovo smartphone potrebbe disporre di 256 GB di storage e un modem X16 LTE per download rapidissimi) tornano a far parlare il popolo Android a qualche giorno dalla fine del countdown organizzato per OnePlus 3T Midnight Black Edition, versione esclusiva di 3T con una scocca elegantemente nera e alla ricerca di un modo per imitare l'elegante Jet Black dell'ultimi iPhone, anche se secondo i propri mezzi e la sensibilità più tipica di OnePlus. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in arrivo entro inizio estate, per conoscere da vicino OnePlus 5 e il modo in cui cercherà di superare l'offerta del popolare 3T.
