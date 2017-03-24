Home Mobile OnePlus 5, il nuovo concept: quali sono le differenze con OnePlus 3T?

OnePlus 5, il nuovo concept: quali sono le differenze con OnePlus 3T?

di Redazione 24/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

OnePlus, reduce dal successo internazionale dei suoi ultimi top di gamma, apprezzati per la ricca dotazione hardware e la stabilità generale ad un prezzo accettabile, è all'opera sul concept del nuovo OnePlus 5, successore di OnePlus 3T. Chi ha seguito gli ultimi sviluppi sui progetti del brand orientale non dovrà meravigliarsi di una possibile assenza di OnePlus 4: questo numero sarebbe considerato "sfortunato" secondo alcune superstizioni legate alla cultura cinese; perciò la casa produttrice avrebbe già puntato tutto sul "5". OnePlus 5 debutterà probabilmente a luglio, o comunque ad estate inoltrata. I primi video concept che mostrano la scocca del nuovo device includono un doppio obiettivo sul versante fotografico; una scelta che coinvolge sempre più produttori e dispositivi di fascia media, medio-alta ed ovviamente i top di gamma. Si abbandonerebbe quindi il singolo sensore da 16 megapixel di OnePlus 3T, per passare a due obiettivi posti in verticale lungo il telaio del dispositivo. Rimarrebbe invece invariata la diagonale di schermo da 5,5 pollici già vista sul dispositivo precedente; tuttavia cambierebbe la risoluzione del pannello, che passerebbe ad un classico Full HD ad un più dettagliato 2K. A cambiare, dal lato hardware, ci sarebbe ovviamente anche il comparto processore: Snapdragon 821 lascerà il posto a Snapdragon 835, l'ultima creazione di Qualcomm in partnership con Samsung. OnePlus 5: il top di gamma Android pronto a superare il successo di OnePlus 3T? Rimane ancora indeciso il modulo RAM, che potrebbe comunque assestarsi su 6 GB come nel predecessore; eccezion fatta per la proposta di un'edizione di OnePlus 5 di livello ancora più alto, che potrebbe includerne 8. Buone notizie, invece, per la batteria integrata, che passerebbe dai 3400 mAh ai 4000, in linea con le principali offerte attuali in ambito smartphone. OnePlus 5 e i relativi rumor (secondo i quali, inoltre, il nuovo smartphone potrebbe disporre di 256 GB di storage e un modem X16 LTE per download rapidissimi) tornano a far parlare il popolo Android a qualche giorno dalla fine del countdown organizzato per OnePlus 3T Midnight Black Edition, versione esclusiva di 3T con una scocca elegantemente nera e alla ricerca di un modo per imitare l'elegante Jet Black dell'ultimi iPhone, anche se secondo i propri mezzi e la sensibilità più tipica di OnePlus. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in arrivo entro inizio estate, per conoscere da vicino OnePlus 5 e il modo in cui cercherà di superare l'offerta del popolare 3T.