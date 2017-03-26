Home Mobile Oppo F3 Plus: due fotocamere frontali per il nuovo "Selfie Phone" Android

di Redazione 26/03/2017

Oppo F3 Plus è stato appena rivelato dal produttore cinese con lo slogan di "Selfie Expert", nome che ben si sposa con l'attitudine del dispositivo a produrre autoscatti di altissima qualità, grazie alla configurazione double camera che troviamo sul lato frontale dello smartphone Android, che contiene due obiettivi rispettivamente da 16 e 8 megapixel. Il device nasce con l'intenzione di offrirci l'autoscatto perfetto in ogni condizione, siano essi in solitaria oppure in gruppo. Tra i "must" della dotazione tecnica di Oppo F3 Plus troviamo anche un display 6 pollici Full HD protetto da Gorilla Glass 5, 4 GB RAM, 64 GB di memoria fissa e uno Snapdragon 653 a tendere le redini al sistema. La fotocamera posteriore di Oppo F3 Plus non è da meno, essendo da 16 megapixel curata inoltre da Sony (si tratta del modello IMX398). Il sistema operativo integrato è invece Android Marshmallow, supportato da una batteria capiente da 4000 mAh. Oppo F3 Plus: lo smartphone Android per selfie dell'estate? Oppo, come sappiamo, sta puntando particolarmente sulla produzione di dispositivi capaci di mettere il comparto fotografico davanti a tutto il resto, pur non rinunciando ad offrire una qualità complessiva piuttosto alta. Dopo aver annunciato la nuova tecnologia Oppo 5X che consente di effettuare uno zoom a periscopio su un dispositivo compatto come uno smartphone, è il momento di obiettivi integrati direttamente nel dispositivo. La tecnologia 5X, infatti, non è stata al momento implementata su un dispositivo annunciato dalla casa cinese, che probabilmente preferirà attendere fine anno per far debuttare uno smartphone Android capace di gestirla al meglio. Malgrado su Oppo F3 Plus non sia presente uno zoom di questo tipo, possiamo dire di trovarci di fronte ad uno dei selfie phone più apprezzabili della stagione primavera-estate. Il debutto ufficiale del dispositivo F3 è appena avvenuto; mentre per F3 Plus si attende l'esordio in India, con la speranza che possa ben presto arrivare anche in Europa.