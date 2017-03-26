Oppo F3 Plus: due fotocamere frontali per il nuovo "Selfie Phone" Android
di Redazione
26/03/2017
Oppo F3 Plus: lo smartphone Android per selfie dell'estate?Oppo, come sappiamo, sta puntando particolarmente sulla produzione di dispositivi capaci di mettere il comparto fotografico davanti a tutto il resto, pur non rinunciando ad offrire una qualità complessiva piuttosto alta. Dopo aver annunciato la nuova tecnologia Oppo 5X che consente di effettuare uno zoom a periscopio su un dispositivo compatto come uno smartphone, è il momento di obiettivi integrati direttamente nel dispositivo. La tecnologia 5X, infatti, non è stata al momento implementata su un dispositivo annunciato dalla casa cinese, che probabilmente preferirà attendere fine anno per far debuttare uno smartphone Android capace di gestirla al meglio. Malgrado su Oppo F3 Plus non sia presente uno zoom di questo tipo, possiamo dire di trovarci di fronte ad uno dei selfie phone più apprezzabili della stagione primavera-estate. Il debutto ufficiale del dispositivo F3 è appena avvenuto; mentre per F3 Plus si attende l'esordio in India, con la speranza che possa ben presto arrivare anche in Europa.
