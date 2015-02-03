Su Twitter vince l'isola dei famosi
di Redazione
03/02/2015
Nielsen ha rilasciato la classifica dei programmi televisi che hanno generato maggior Audience su Twitter per la settimana dal 26 Gennaio al 1 Febbraio. Su tutti vince l'Isola dei Famosi. Il programma condotto dall'inossidabile Alessia Marcuzzi il 26/01 ha generato ben 73.900 Tweet. Rocco Siffredi e soci dunque hanno stravinto almeno per questa settimana la classifica dei programmi più discussi su Twitter. Proprio il 26/01 in realtà la puntata dell'Isola dei Famosi era andata in onda in forma ridotta a causa delle cattive condizioni meteorologiche che imperversavano sull'isola. Secondo posto per Master Chef Italia. L'ormai storico programma dedicato agli amanti della cucina, andato in onda su SkyUno il 29/01 ha generato ben 28.000 Tweet. Un chiaro segnale di quanto gli italiani amino la buona tavola. Terzo posto, quasi a sorpresa, per "c'è posta per te". Il programma di Maria De Filippi a quanto pare incontra il favore del social-pubblico di Twitter poiché "c'è posta per te" ha generato ben 36.300 Twitter. Un numero di Tweet anche superiore ai 28.000 generati da Master Chef Italia ma che nella classifica Nielsen conquinsta solo il terzo posto poiché ha una Unique Audience meno elevata. Quarto posto per il programma della Carrà "Forte Forte Forte" che alla sua prima edizione genera ben 26.600 Tweet. Quinto posto per "Le Invasioni Barbariche" con 7.300 Tweet, il programma di Daria Bignardi è ormai un cult che conta ormai su un pubblico affezionato e prontissimo a seguire i propri beniamini attraverso i social
