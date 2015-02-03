Kraftwerk il caricabatterie con ricarica a Gas
di Redazione
03/02/2015
Che siate possessori di uno smartphone, di una action cam o di un qualunque altro accessorio che necessita di una batteria portatile per funzionare, vi sarà capitato qualche volta di rimanere totalmente a secco di energia proprio quando vi serviva di più. Così si sono diffusi moltissimi modelli di caricabatterie portatili, Kraftwerk si differenzia però dagli altri caricabatteria per una ragione fondamentale: può esso stesso essere ricaricato velocemente attraverso una comune bomboletta di Gas come quella che si usa per l'accendino per esempio. In pratica ve ne andrede in giro con un caricabatterie alimentato a gas nel taschino della giacca e quando ne avrete bisogno potrete tirarlo fuori per ricaricare il vostro smartphone, il vostro tablet o la vostra action cam. Con una sola ricarica di Gas Kraftwerk potrebbe ricaricare un iPhone per ben 11 volte. Non solo ma è completamente indipendente da ogni fonte di energia elettrica, per cui potreste ricaricarlo su una spiaggia o nel bel mezzo di un'escursione avventurosa. La produzione in serie è prevista per Dicembre 2015, ma il progetto è già disponibile su Kickstarter dove è possibile pre-ordinare un caricabatterie al costo di 49$
