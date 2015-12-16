Star Wars: Spotify analizza la tua musica e ti dice quale personaggio sei
di Redazione
16/12/2015
Star Wars e Spotify assieme per una sorpresa dedicata agli ascoltatori di musica in streaming. Nel giorno in cui arriva nelle sale l’attesissima pellicola, la settimana della saga di ‘Guerre Stellari’, sul Web continuano a spuntare come funghi nuovi servizi che cavalcano l’onda del film. Facebook ha lanciato l’iniziativa tramite la quali si può personalizzare la propria immagine del profilo aggiungendovi una spada laser, ma anche Spotify ha pensato ad una simpatica soluzione per i propri iscritti. Il servizio numero uno per l’ascolto e la condivisione di musica in streaming, dispone ora di uno strumento che analizza la nostra musica preferita e in base a quella ci associa ad un personaggio della saga di Star Wars. Insomma, dimmi che musica ascolti e ti dirò da quale lato della forza stai, potremmo riassumere. Il servizio è attivo dalla giornata di ieri e i risultati sono davvero simpatici. Chi ascolta prevalentemente musica hair metal degli anni ’80, ad esempio, si vede quasi certamente associato a Chewbecca.
Star Wars: chi vuol essere Anakin Skywalker?Coloro i quali hanno messo tra i loro preferiti brani prevalentemente "experimental" e "ambient" hanno come alter ego il Maestro Yoda, mentre chi ama il rock classico alla Bruce Springsteen, ad esempio, si riconoscerà in Han Solo. Cosa bisogna fare per “diventare” Anakin Skywalker? Essere amanti del punk rock. Provare per credere. Via | Downloadblog
