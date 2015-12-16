Connessione lenta? Cerchiamo di capire il perché
di Redazione
16/12/2015
Viviamo in un'era talmente tecnologica in cui, anche il venir meno della più piccola abitudine legata al web, può divenire fonte di grandi problemi e di enorme stress. Le connessioni Internet sono oramai così veloci che l'utente medio è abituato all'apertura di una pagina o al download di un film in streaming in pochissimi secondi: quando ciò non capita, a causa di problemi dovuti al proprio pc o al provider con cui si è connessi in rete, ecco che possono sorgere momenti di rabbia e frustrazione molto forti. Vediamo insieme come verificare se il problema della connessione Internet lenta dipende dalla vostra rete domestica o dal gestore dell'ADSL.
L'utilità dello Speed TestQuando una connessione Internet fatica a carburare, presenta problemi d'interruzione della linea oppure non funziona come dovrebbe, il primo passo per risolvere la questione è capire da cosa dipende la lentezza della connessione, se dal vostro Pc o dal provider. Dopo aver controllato le luci di segnalazione del vostro router, verificando che non ci siano luci rosse accese oppure luci spente che altrimenti dovrebbero essere verdi o lampeggiare, sarà il caso di controllare la linea testando la velocità della vostra connessione. Questa è una operazione molto facile, basterà eseguire lo speedtest di Facile.it, che vi permetterà di verificare i valori di download e upload della vostra connessione. Una volta che l'operazione verrà conclusa, potrete paragonare i numeri ottenuti a quelli che teoricamente il vostro provider dovrebbe garantirvi per contratto. Un paio di consigli: innanzitutto non abbattetevi se i valori saranno di poco inferiori, dato che la banda effettiva non sempre corrisponde al traffico della vostra zona, soprattutto se abitate in un luogo dove vi sono numerose connessioni a Internet con quel gestore. Infine, quando fate questa operazione chiudete sempre qualsiasi programma di peer to peer (come Torrent).
Il problema è nella rete domesticaSe il test dovesse confermarvi che la connessione è realmente lenta, chiamate l'assistenza del vostro provider e segnalate il problema: nel caso dipenda da un guasto generale, vedrete che in pochi giorni i tecnici del gestore ADSL porranno rimedio. Se invece lo speed test non dovesse presentare alcun problema, allora la lentezza della connessione potrebbe dipendere dalla vostra rete domestica. In questo caso potreste fare un tentativo cambiando i server DNS della vostra connessione, e sostituendoli con DNS molto più rapidi nella trasmissione dei pacchetti dati. Come fare? Basta andare nel centro connessioni di rete, selezionare la connessione in uso, cliccare col tasto destro su proprietà, andare su Protocollo Internet ed inserire i seguenti valori: Open DNS Server DNS preferito – 208.67.222.222 Server DNS alternativo – 208.67.220.220 Se il problema dovesse persistere, potreste ricorrere al download di software di ottimizzazione della rete, così da modificare eventuali impostazioni del vostro Pc che limitano la connessione. Infine, è sempre consigliabile verificare sulla pagina web di gestione del vostro router che le porte principali siano aperte.
