Spotify: la mappa dei gusti musicali Paese per Paese

di Redazione 15/07/2015

Spotify, uno dei più usati servizi di streaming al mondo, mostra la mappa dei gusti musicali degli utenti. ‘Paese che vai, musica che trovi”, potremmo dire parafrasando un vecchio proverbio: Spotify, uno dei colossi della musica in streaming, ha realizzato sostanzialmente una guida “illustrata”, che con un solo click del mouse ci consentirà di viaggiare virtualmente in ogni angolo del globo senza muoversi da casa e con filo conduttore le canzoni. È stata denominata "Mappa Musicale: Città del Mondo" ed è sostanzialmente una classifica internazionale basata sui brani preferiti dagli utenti di circa 1.000 città del Mondo. La mappa, sostanzialmente riflette i le preferenze degli utenti di una determinata area, in base alla musica "distintiva": per realizzare questa graduatoria, insomma, nel quartiere generale di Spotify hanno individuato quali canzoni siano ascoltate di frequente in alcune città piuttosto che in altre. Utilizzando lo stesso parametro con il quale si misura la popolarità di un artista, dunque, navigando nella mappa di Spotify ci si imbatte in playlist realizzate in automatico con gli artisti o le band che vengono più riprodotte dagli iscritti al servizio tramite computer, smartphone e tablet. Poiché i gusti musicali possono anche cambiare, Spotify ha previsto un aggiornamento delle playlist una volta ogni due settimane: un’operazione per nulla facile, se si pensa che ogni update porta alla scansione di qualcosa come 20 miliardi di brani musicali. Stando alla prima versione della mappa, è il genere hip hop quello che riscuote attualmente più successo: a Milano, ad esempio, è il rap dei Low Low ad andare per la maggiore, mentre a Berlino è Mia a ricevere più consensi. A Londra spopola Jamie xx, mentre a Rio de Janeiro domina nello streaming Mc Nego do Borel.