Google rivela i dettagli del pulsante "Compra su Google"

Il pulsante "Compra su Google" era già atteso da tempo, oggi Google attraverso un post sul proprio blog ha svelato tutti i dettagli del funzionamento del nuovo pulsante, insieme ad una serie di indicazioni che riguardano le strategie che il gigante di Mountain View intende adottare sulle ricerche relative allo shopping online. Per l'utente finale tutto ciò si traduce in una nuova funzionalità del motore di ricerca che farà comparire accanto a determinati prodotti il famigerato pulsante "Compra su Google". Per ora la funzionalità è prevista solo per le ricerche provenienti da mobile. I venditori saranno ancora responsabili della vendita e della consegna delle merci ma le pagine saranno ospitate direttamente da Google. Sostanzialmente l'idea alla base di questa nuova funzionalità è che Google vuole stimolare gli utenti all'acquisto senza però interferire nelle relazioni fra utente finale e venditore. Cliccando sul pulsante "Compra su Google" si atterrerà su una pagina che metterà in mostra il marchio del venditore e attraverso la quale si potrà rifinire l'acquisto, inserendo taglia, colore o le altre informazioni relative al prodotto, ed infine eseguire il checkout. I venditori che parteciperanno al programma dovranno solo sostenere un costo pay per click, il resto del servizio sarà gratuito. Google ha inoltre rivelato che il pulsante "Compralo su Google" è già in fase di test attraverso una dozzina di partner selezionati, l'intenzione è quello di rilasciare il prodotto ad un pubblico sempre più consistente partendo dagli Stati Uniti già per la fine del 2015 per poi arrivare ad una copertura completa entro il 2016