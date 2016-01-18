SpaceX Falcon 9 lancio perfetto, ma esplode all'atterraggio
18/01/2016
Questa volta il Falcon 9 di SpaceX, la società del vulcanico Elon Musk proprietario di Tesla, non ce l'ha fatta. Non è stato bissato il successo di Dicembre quando il razzo Falcon 9 aveva con successo raggiunto l'orbita terrestre, depositato 11 satelliti, ed era tornato alla base con grande soddisfazione di tutti i partecipanti al progetto. Il Falcon 9 partito ieri alle 19 e 42 ora italiana dalla base di Vandenberg in California, ha raggiunto tranquillamente la quota prevista per questo volo. Durante la fase di rientro tuttavia, qualcosa è andato storto ed il razzo si è inclinato pericolosamente dopo avere toccato terra, finendo per rovinare clamorosamente al suolo.
Falcon 9 esploso a causa di una zampaL'atterraggio era previsto su una piattaforma galleggiante posizionata nel bel mezzo del pacifico. Tuttavia sembrerebbe che uno dei tre elementi di sostegno che avrebbero dovuto mantenere verticale il razzo dopo l'atterraggio non si sia aperto. Per questo motivo il Falcon 9 si è inclinato pericolosamente fino a schiantarsi al suolo. Lo stesso Elon Musk ha spiegato con un Tweet, quello che è accaduto durante la fase di atterraggio. https://twitter.com/spacex/status/688834952293519360 Secondo il proprietario di SpaceX, il razzo è atterato a 1.3 metri dal centro della piattaforma, tuttavia una delle tre zampe di sostegno non si è aperta. Successivamente su Instagram ha aggiunto che il problema potrebbe essere nato a causa del ghiaccio che si è formato in fase di partenza e ritorno del razzo e che ha bloccato i meccanismi di apertura https://www.instagram.com/p/BAqirNbwEc0/ Tutto da rifare dunque per Elon Musk e SpaceX. Tuttavia questo ennesimo incidente, non segnerà la fine per Falcon 9, che invece proseguirà diritto nella sua fase di sperimentazione. Se infine Elon Musk riuscirà nell'impresa, il recupero del primo stadio del razzo consentirà di abbattere notevolmente i costi dei voli spaziali e probabilmente aprirà nuove strade per l'esplorazione nello spazio.
