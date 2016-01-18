Samsung Galaxy S7 avrà il pennino come il Galaxy Note?
di Redazione
18/01/2016
Samsung Galaxy S7 con pennino?Fin qui la differenza tra gli smartphone di punta Samsung e la serie Note è stata la presenza su questi ultimi dispositive del pennino, la cosiddetta S-Pen. Secondo quanto trapela da fonti coreane, però, il Sansung Galaxy S7 potrebbe disporre del supporto del pennino aprendo ad un quesito importante: che senso avrebbe a questo punto progettare un altro modello della serie Note? Un brevetto pubblicato in Corea del Sud confermerebbe che Samsung sta lavorando ad una copertura con S View con S Pen integrata, che consentirebbe di trasformare qualsiasi dispositivo della serie Galaxy in un Note. Al momento, però, si sa che la cover dovrebbe essere solo per Galaxy S7.
