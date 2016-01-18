Caricamento...

Samsung Galaxy S7 avrà il pennino come il Galaxy Note?

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2016

Samsung Galaxy S7 avrà il pennino come il Galaxy Note?
Samsung Galaxy S7, le indiscrezioni si susseguono ormai con cadenza quotidiani e le ultime riguardano la fotocamera e la presunta presenza di un pennino. Un recente test AnTuTu benchmark, che è stato effettuato su un dispositivo con numero di modello SM-G935A e realizzato per l’operatore AT&T sembrerebbe proprio che la fotocamera principale di Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge sarà da 12 Megapixel e non da 16 Megapixel come nei top di gamma Samsung del 2014. Una voce ritenuta dagli addetti ai lavoro abbastanza attendibile e che comunque non significherà che il nuovo dispositivo Samsung scatterà foto peggiori rispetto ai predecessori. Il fatto che i Megapixel siano inferiori, infatti, sarebbe compensata con un’apertura f/1.7, che dovrebbe garantire fotografie migliori soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. E non è tutto, perché Samsung avrebbe anche migliorato il software che si occupa della gestione della fotocamera, che avrà ripercussioni positive sulla qualità degli scatti. L’ultimo test AnTuTu, inoltre, rivela che il display del modello sotto osservazione sia da 5,1 pollici e non da 5,5, associato dai rumors al Galaxy S7 Edge. Questo dettaglio dovrebbe confermare che il display da 5, pollici sarà presente sul Galaxy S7 Plus. Per il resto, confermati i precedenti rumors: processore Snapdragon 820, fotocamera frontale da 5 Megapixel, 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione, Android 6.0 Marshmallow, risoluzione del display di 2560 x 1440 pixel.

Samsung Galaxy S7 con pennino?

Fin qui la differenza tra gli smartphone di punta Samsung e la serie Note è stata la presenza su questi ultimi dispositive del pennino, la cosiddetta S-Pen. Secondo quanto trapela da fonti coreane, però, il Sansung Galaxy S7 potrebbe disporre del supporto del pennino aprendo ad un quesito importante: che senso avrebbe a questo punto progettare un altro modello della serie Note? Un brevetto pubblicato in Corea del Sud confermerebbe che Samsung sta lavorando ad una copertura con S View con S Pen integrata, che consentirebbe di trasformare qualsiasi dispositivo della serie Galaxy in un Note. Al momento, però, si sa che la cover dovrebbe essere solo per Galaxy S7.
