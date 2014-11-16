Smau sbarca in Calabria
di Redazione
16/11/2014
Per la prima volta SMAU la più importante e longeva manifestazione italiana dedicata all'innovazione e la tecnologia farà tappa in Calabria. Il 18 e il 19 Novembre a Lamezia Terme 15 startup calabresi avranno l'occasione di presentarsi al grande pubblico. Nei due giorni della manifestazione,inoltre, altre 40 aziende si alterneranno in un mix di brevi presentazioni ed eventi formativi. L'evento promosso da Regione Calabria, Fincalabra e Calabriainnova è di portata storica per il nostro territorio, non ancora per le dimensioni, comunque di tutto rispetto, ma anche e soprattutto perché per la prima volta il Sud è chiamato a contribuire con il proprio talento e la propria capacità innovativa ad un mercato, quello ITC, dal quale fino ad oggi sembrava del tutto escluso.
"La tappa di SMAU in Calabria – spiega Pierantonio Macola, AD di SMAU – rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso intrapreso da SMAU, attraverso il suo Roadshow, per sensibilizzare il Sistema regionale dell’innovazione sulla rilevanza strategica di un approccio orientato al mercato e alle imprese funzionale alla competitività all’interno del mercato globale con l’obiettivo di innescare un concreto cambiamento culturale, che coinvolga il mondo delle imprese, l’ecosistema dell’innovazione e il mondo istituzionale".
La Regione Calabria - aggiunge Mario Caligiuri, Assessore regionale alla Cultura e alla Ricerca – con un +263% di crescita è prima in classifica in Italia per incremento del numero di imprese innovative in un anno (dati Infocamere). Questo risultato è l’esito di un costante lavoro di sostegno, sensibilizzazione e animazione sul fare impresa innovativa messo in campo dalla Rete Regionale dell'Innovazione, voluta dalla Regione Calabria con il progetto CalabriaInnova, frutto della partnership fra la finanziaria regionale Fincalabra e Area Science Park, il Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste. Una rete che si consolida e si arricchisce sempre più con nuove iniziative, tra cui l’appuntamento con la più importante manifestazione nazionale in tema di ricerca e innovazione che finalmente farà tappa in Calabria"Nel corso della due giorni calabrese verrà consegnato il premio innovazione ICT per i migliori progetti di utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese ed il premio Lamarck per i progetti più innovativi realizzati dalle startup presenti.
Articolo Precedente
Facebook progetta "Facebook at Work"?
Articolo Successivo
Prynt Case trasforma l'iPhone in una Polaroid