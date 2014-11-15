Caricamento...

Prynt Case trasforma l'iPhone in una Polaroid

Redazione Avatar

di Redazione

15/11/2014

Prynt Case trasforma l'iPhone in una Polaroid
Questa periferica ha del miracoloso, ci riporta indietro agli anni 80 ma con una tecnologia del 2014. Vi ricordate le polaroid? Si scattava la foto, si aspettava qualche secondo, si agitava una specie di bustina che veniva fuori da un lato della macchina e dopo qualche secondo avevamo una bellissima foto stampata su carta nelle nostre mani. Nel 2014 questo strepitoso Prynt Case fa esattamente la stessa cosa ma con un iPhone. Si applica il case sull'iPhone, si scatta la foto, e dopo qualche secondo una bellissima stampa su carta viene fuori da un lato del case. WOW spettacolare! I secondi da aspettare per ora sono 50, il progetto deve ancora nascere e prenderà vità su Kickstarter fra pochissimi giorni, ma questa idea è davvero spettacolare. Il case si applica sull'iPhone e non ha bisogno ne di wi-fi ne di bluetooth per funzionare, il costo previsto al pubblico è di 99$. Via Techcrunch
