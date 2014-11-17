Facebook progetta "Facebook at Work"?

Molte aziende chiudono l'accesso a Facebook per i propri dipendenti. Ma in un prossimo futuro potreste avere una buona ragione per dovere utilizzare Facebook durante l'orario di lavoro. Rumors riportano infatti che Facebook starebbe lavorando ad una versione del popolare social network proprio dedicata alla collaborazione aziendale: "Facebook At Work" Le funzioni non dovrebbero essere così diverse da quelle del social che già conosciamo, ma avrebbero una declinazione più orientata alla condivisione e collaborazione sui documenti. Concetti che già conoscono bene quelle aziende che utilizzano funzioni simili per garantire una maggiore produttività ai propri impiegati. Questa versione di Facebook totalmente orientata agli ambienti di lavoro si concretizzerebbe in un gestione totalmente separata dagli account personali e non ci sarebbe alcun punto di contatto fra il proprio profilo lavorativo e quello personale. Allo stato attuale sembrerebbe che già gli impiegati di Facebook utilizzino internamente questo sistema per gestire le operazioni quotidiane. Una sua eventuale estensione al grande pubblico porterebbe FB a competere con Google e Microsoft anche sul terreno degli strumenti di Collaboration per le aziende, in sostanza la competizione diventerebbe a 360°. Attualmente la notizia è puramente allo stato di rumors, ovvero una semplice illazione, un'indiscrezione non confermata. Nessun rappresentante di Facebook ha rilasciato dichiarazioni sull'argomento.