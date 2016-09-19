Home Mobile Smartphone Nokia Android, ultime news: Android Nougat e tanta potenza

di Redazione 19/09/2016

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni in merito al ritorno in grande stile di Nokia, pronta ad affacciarsi al mondo Android dopo un'esperienza con diversi pro e contro con i dispositivi della linea Lumia. Il brand finlandese ha infatti passato gli ultimi mesi a sperimentare e definire le principali specifiche tecniche in merito al suo primo smartphone dotato dell'OS mobile di casa Google, cercando di trovare un nuovo pubblico tra diverse fasce di user. Dopo la scadenza del patto che sanciva la non-concorrenza con Microsoft, Nokia ha carta libera sul suo ritorno. Nelle ultime ore sono trapelate quelle che sembrano essere le prime specifiche tecniche del dispositivo di debutto, assieme alla conferma della progettazione dei nuovi smartphone da parte della società controllata HMD Global, che provvederà a farli assemblare dall'ormai nota Foxconn. E' stato proprio grazie ad un leak proveniente dalla Cina, patria di Foxconn, che ci ha permesso di constatare l'esistenza del nuovo smartphone nokia Android: secondo TENAA, ente di validazione dei dispositivi che verranno immessi nel mercato, i device saranno addirittura 2, realizzati in metallo e dotati di certificazione IP68. Smartphone Nokia Android: due modelli per esigenze specifiche? Uno dei due nuovi smartphone, che saranno differenti l'uno dall'altro per dimensioni del display, sarà caratterizzato da un pannello 5.2 pollici, mentre il secondo somiglierà decisamente più ad un phablet (5.7 pollici) condividendo però tra di loro la risoluzione QHD, portandoci quindi direttamente nel mondo dell'alta qualità. Nonostante i dettagli in merito alla fotocamera anteriore non siano stati ancora rivelati (ci sarà comunque da aspettarsi una qualità di scatto elevata, e un software di ottimizzazione apposito per i selfie), sembra proprio che l'obiettivo posteriore raggiungerà i 22,6 megapixel, un record rispetto a tantissimi altri top di gamma concorrenti, che installano Android oppure OS concorrenti. Il chipset scelto per i due smartphone Nokia Android sarà il discusso Snapdragon 820, scelto da tantissimi brand per i propri flagship. Non ci sarà bisogno di attendere aggiornamenti relativi al sistema operativo, in quanto entrambi gli smartphone arriveranno agli utenti già equipaggiati con Android Nougat. Da questo punto di vista, sarà inoltre implementata una novità per rendere ancora più ordinato e personalizzabile l'OS: Z-Launcher, l'interfaccia proprietaria di Nokia attualmente in fase beta e già disponibile su Play Store. Non ci rimane quindi che attendere le specifiche tecniche ufficiali direttamente da Nokia e dalle società partner, assieme ad una data di debutto prevista per l'Europa, anche se vista la dotazione hardware da tipico top di gamma 2016, è ragionevole pensare che non mancheranno poi molti mesi dal rollout definitivo.