Smartphone Nokia Android, ultime news: Android Nougat e tanta potenza
di Redazione
19/09/2016
Smartphone Nokia Android: due modelli per esigenze specifiche?Uno dei due nuovi smartphone, che saranno differenti l'uno dall'altro per dimensioni del display, sarà caratterizzato da un pannello 5.2 pollici, mentre il secondo somiglierà decisamente più ad un phablet (5.7 pollici) condividendo però tra di loro la risoluzione QHD, portandoci quindi direttamente nel mondo dell'alta qualità. Nonostante i dettagli in merito alla fotocamera anteriore non siano stati ancora rivelati (ci sarà comunque da aspettarsi una qualità di scatto elevata, e un software di ottimizzazione apposito per i selfie), sembra proprio che l'obiettivo posteriore raggiungerà i 22,6 megapixel, un record rispetto a tantissimi altri top di gamma concorrenti, che installano Android oppure OS concorrenti. Il chipset scelto per i due smartphone Nokia Android sarà il discusso Snapdragon 820, scelto da tantissimi brand per i propri flagship. Non ci sarà bisogno di attendere aggiornamenti relativi al sistema operativo, in quanto entrambi gli smartphone arriveranno agli utenti già equipaggiati con Android Nougat. Da questo punto di vista, sarà inoltre implementata una novità per rendere ancora più ordinato e personalizzabile l'OS: Z-Launcher, l'interfaccia proprietaria di Nokia attualmente in fase beta e già disponibile su Play Store. Non ci rimane quindi che attendere le specifiche tecniche ufficiali direttamente da Nokia e dalle società partner, assieme ad una data di debutto prevista per l'Europa, anche se vista la dotazione hardware da tipico top di gamma 2016, è ragionevole pensare che non mancheranno poi molti mesi dal rollout definitivo.
