Home Mobile Samsung Galaxy S8: rivelati i primi dettagli e un debutto anticipato?

Samsung Galaxy S8: rivelati i primi dettagli e un debutto anticipato?

di Redazione 18/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Come tutti i fan di Samsung e del mondo dell'elettronica di consumo sapranno, alla casa coreana è recentemente capitato un incidente di percorso piuttosto pericoloso, che riguarda il nuovissimo Galaxy Note 7: un phablet atteso con tantissimo hype per tutto il 2016, ma che purtroppo ha rivelato qualche difetto di progettazione di troppo. In alcuni casi che hanno suscitato l'attenzione dei media di tutto il mondo, le batterie inserite nei Note 7 sono infatti esplose, causando ad alcuni utenti problemi di sicurezza e disagi notevoli, e soprattutto una generale delusione tra i consumatori in quanto il dispositivo è obiettivamente tra i migliori phablet attualmente disponibili: la rinuncia ad un device Android così avanzato è certamente costata parecchio anche in termini di comodità. Mentre Samsung provvede alla sostituzione delle unità danneggiate, si fanno strada alcuni rumor relativi all'annuncio anticipato di Galaxy S8, una scelta quasi sicuramente intrapresa per rimediare all'inconveniente capitato al suo attuale top di gamma. Il ritiro di Note 7 ha infatti permesso di guadagnare terreno ad Apple con il nuovo iPhone 7, azzerando il vantaggio ottenuto con l'annuncio di Agosto del nuovo phablet. Samsung Galaxy S8: cosa aspettarsi da uno smartphone Android ancora più evoluto? Dopo il richiamo dell'attuale top di gamma, è chiaro che Note 7 non potrà tornare agli utenti prima di Ottobre, periodo per il quale Samsung ha previsto il completamento degli interventi correttivi. Samsung Galaxy S8, a questo punto, potrebbe essere scelto dal brand coreano per l'annuncio prima del MWC 2017 di Barcellona: del nuovo smartphone conosciamo comunque qualche specifica tecnica, naturalmente soggetta a variazioni nei prossimi mesi. Galaxy S8 è noto col nome di "Project Dream" tra le mura dei laboratori di Samsung, e potrebbe arrivare in due versioni, come spesso succede ai top di gamma. I nomi in codice sarebbero SM-G950 e SM-G955, che si distinguono per l'ampiezza di schermo (5,1 contro 5,5 pollici) e un display AMOLED a doppio edge. Va ricordato che il prossimo Galaxy S verrà progettato in modo specifico per la piattaforma di realtà virtuale Google Daydream, perciò il produttore asiatico ha scelto già da ora una risoluzione 4K brillante e vivida. Il telaio del dispositivo sarà chiaramente in alluminio, protetto tramite certificazione IP68 dalle principali insidie esterne, tra cui l'acqua. A quanto pare, la scelta tra chipset ricadrà nuovamente su due esemplari più evoluti di Snapdragon 830 ed Exynos 8895, accompagnandosi a 4 oppure 6 GB di RAM. Dal momento che ormai è uno standard diffuso, la porta USB Type-C sarà uno dei feature da aspettarsi così come un sistema di riconoscimento dell'iride dell'utente, per aggiungere maggiore sicurezza a login e gestione delle informazioni memorizzate nello smartphone. Incerto, infine, l'arrivo di un nuovo tipo di auricolari in sostituzione dei classici modelli per jack audio 3,5 pollici, in seguito alle scelte di design Apple in merito alla gestione dell'audio, una questione ancora controversa. L'OS preinstallato sarà certamente Android Nougat, a cui verranno aggiunte alcune personalizzazioni Samsung che renderanno Samsung Galaxy S8 un ottimo modo per superare la delusione provata per il ritiro anticipato di milioni di unità Note 7, nell'attesa che questo potente phablet possa avere una seconda chance tra gli smartphone e dispositivi più all'avanguardia del mondo Android.