Samsung Galaxy Note 7: prima causa per batteria in fiamme

“Ha riportato una profonda bruciatura, all’incirca della stessa dimensione del telefono, sulla coscia destra. Sfortunatamente per il mio cliente, il richiamo è arrivato troppo tardi”.
Samsung Galaxy Note 7: ritirato anche in ItaliaInsomma, l’episodio risale a prima che Samsung ammettesse le proprie responsabilità e disponesse il richiamo del nuovo phablet a livello mondiale. La causa è stata presentata il giorno dopo l’ammissione di responsabilità da parte di Samsung, che ha offerto la sostituzione gratuita per tutti gli acquirenti. Solo negli Stati Uniti, i casi noti di batterie difettose sarebbero arrivati a 92: 26 sono andate proprio in fiamme, 55 si sono danneggiate senza conseguenze per i proprietari. In Italia, il programma di richiamo e sostituzione dei Galaxy Note 7 parte da oggi, 19 settembre 2016. Di seguito il comunicato ufficiale Samsung: “Richiediamo - si legge - a tutti coloro che hanno ricevuto il prodotto di spegnere il dispositivo, suggerendo di tornare ad utilizzare lo smartphone precedente fino a che verrà effettuata l’operazione di sostituzione di Galaxy Note7, e contattare il nostro call center o rivolgersi appena possibile al punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto. Ci scusiamo con tutti coloro che hanno pre ordinato un Galaxy Note7 e non lo hanno ancora ricevuto. Stiamo lavorando con i nostri partner per poter garantire rapidamente la consegna di un nuovo dispositivo a partire dal 19 Settembre. Il programma prevede che, in seguito alla restituzione, Samsung o il punto vendita effettueranno la sostituzione a partire dal 19 di Settembre. Per ringraziare della fiducia accordata, a tutti coloro che decideranno di attendere la sostituzione del proprio Galaxy Note7, Samsung, eventualmente in collaborazione con il punto vendita, offrirà un voucher del valore di 50€ nel momento del ritiro. Per coloro che intendono invece recedere dall’acquisto e non attendere la sostituzione, viene garantito il totale rimborso dell’importo pagato”.
