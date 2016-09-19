Emmy Awards 2016, la lista dei vincitori
Domenica 18 settembre si è tenuta la cerimonia di assegnazione degli Emmy 2016, premi dedicati al mondo delle serie televisive. Tra le numerose le categorie e gli attori che hanno ricevuto riconoscimenti spicca Game of Thrones, che ha fatto incetta di premi con ben 38 Emmy. Una grande vittoria anche per attori meno conosciuti come Tatiana Maslany di Orphan Black e Remi Malek di Mr. Robot Vediamo le maggiori categorie con le nomination e i vincitori. Miglior attore protagonista in una serie tv commedia Louie Anderson, Baskets Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine Keegan-Michael Key, Key & Peele Ty Burrell, Modern Family Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt Tony Hale, Veep Matt Walsh, Veep Miglior sceneggiatura per una serie tv commedia Aziz Ansari and Alan Yang, Master Of None Rob Delaney and Sharon Horgan, Catastrophe Dan O’Keefe, Silicon Valley Alec Berg, Silicon Valley David Mandel, Veep Alex Gregory and Peter Huyck, Veep Miglior attrice non protagonista in una serie tv commedia Kate McKinnon, Saturday Night Live Niecy Nash, Getting On Allison Janney, Mom Judith Light, Transparent Gaby Hoffmann, Transparent Anna Chlumsky, Veep Miglior regia per una serie tv commedia Jill Soloway, Transparent Aziz Ansari, Master Of None Alec Berg, Silicon Valley Mike Judge, Silicon Valley Dave Mandel, Veep Chris Addison, Veep Dale Stern, Veep Miglior attrice protagonista in una serie tv commedia Julia Louis-Dreyfus, Veep Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt Laurie Metcalf, Getting On Traces Ellis Ross, Black-ish Amy Schumer, Inside Amy Schumer Lily Tomlin, Grace and Frankie Miglior attore protagonista in una serie tv commedia Jeffrey Tambor, Transparent Anthony Anderson, Black-ish Aziz Ansari, Master of None Will Forte, The Last Man on Earth William H.Macy, Shameless Thomas Middleditch, Silicon Valley Miglior sceneggiatura per una miniserie, film tv o speciale drammatico D.V. DeVincentis, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Bob DeLaurentis, Fargo Noah Hawley, Fargo David Farr, The Night Manager Scott Alexander and Larry Karaszewski, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Joe Robert Cole, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film tv Regina King, American Crime Melissa Leo, All The Way Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel Kathy Bates, American Horror Story: Hotel Jean Smart, Fargo Olivia Colman, The Night Manager Miglior regia per una miniserie, film tv o speciale drammatico Susanne Bier, The Night Manager Jay Roach, All The Way Noah Hawley, Fargo Ryan Murphy, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Anthony Hemingway, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story John Singleton, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Miglior attore non protagonista in una miniserie, film tv o speciale drammatico Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Jesse Plemons, Fargo Bokeem Woodbine, Fargo Hugh Laurie, The Night Manager David Schwimmer, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story John Travolta, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Miglior attrice protagonista in una miniserie, film tv o speciale drammatico Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story Kirsten Dunst, Fargo Felicity Huffman, American Crime Audra McDonald, Lady Day at Emerson’s Bar & Grille Lili Taylor, American Crime Kerry Washington, Confirmation Miglior attore protagonista in una miniserie, film tv o speciale drammatico Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Bryan Cranston, All The Way Benedict Cumberbatch, Sherlock: L’abominevole sposa Idris Elba, Luther Cuba Gooding Jr., The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Tom Hiddleston, The Night Manager Miglior film per la tv Sherlock: L’abominevole sposa A Very Murray Christmas All The Way Confirmation Luther Miglior miniserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story American Crime Fargo The Night Manager Roots Miglior sceneggiatura per una serie tv dramma David Benioff and D.B. Weiss, Game Of Thrones Joel Fields and Joe Weisberg, The Americans Julian Fellowes, Downton Abbey Robert King and Michelle King, The Good Wife Sam Esmail, Mr. Robot Marti Noxon and Sarah Gertrude Shapiro, UnREAL Miglior attrice non protagonista in una serie tv dramma Maggie Smith, Downton Abbey Maura Tierney, The Affair Lena Headey, Game Of Thrones Emilia Clarke, Game Of Thrones Maisie Williams, Game Of Thrones Constance Zimmer, UnREAL Miglior regia per una serie tv dramma Miguel Sapochnik, Game Of Thrones Michael Engler, Downton Abbey Jack Bender, Game Of Thrones Lesli Linka Glatter, Homeland Steven Soderbergh, The Knick David Hollander, Ray Donovan Miglior attore non protagonista in una serie tv dramma Ben Mendelsohn, Bloodline Jonathan Banks, Better Call Saul Peter Dinklage, Game Of Thrones Kit Harington, Game Of Thrones Michael Kelly, House Of Cards Jon Voight, Ray Donovan Miglior attore protagonista in una serie tv dramma Rami Malek, Mr. Robot Kyle Chandler, Bloodline Bob Odenkirk, Better Call Saul Matthew Rhys, The Americans Liev Schreiber, Ray Donovan Kevin Spacey, House of Cards Miglior attrice protagonista in una serie tv dramma Tatiana Maslany, Orphan Black Claire Danes, Homeland Viola Davis, Le regole del delitto perfetto Taraji P. Henson, Empire Keri Russell, The Americans Robin Wright, House of Cards Miglior serie tv commedia Veep Black-ish Master of None Modern Family Silicon Valley Transparent Unbreakable Kimmy Schmidt Migliore serie tv dramma Game of Thrones The Americans Better Call Saul Downton Abbey Homeland House of Cards Mr. Robot
