Google Pixel e Google Pixel XL: arrivano nuovi render per i due top di gamma Android
di Redazione
20/09/2016
Google Pixel e Pixel XL: Big G riparte da una nuova filosofia produttiva?Quello che salta immediatamente all'occhio, in merito a Google Pixel e Pixel XL, è la scelta di rendere il device molto smussato, con cornici ridotte e un sensore per il rilevamento delle impronte digitali posizionato altrove rispetto alla classica collocazione all'interno del pulsante Home, ovvero poco sotto la fotocamera posteriore. Questo ha fatto pensare ad un cambiamento importante per Google, che starebbe scoprendo l'ergonomia e la facilità d'uso anche a livello fisico come perfetti complementi del sistema operativo Android Nougat, che li guiderà nel comprendere ed elaborare al meglio gli input dell'utente. Dai render possiamo notare inoltre una port USB Type C sul bordo inferiore dei dispositivi, assieme a piccoli speaker le cui caratteristiche audio però non sono ancora state rivelate. Ancora da verificare la scelta dei chipset, anche se la maggior parte degli esperti e dei fan del mondo Android propende per il classico Snapdragon 820 per quanto riguarda Pixel, Snapdragon 821 per il più potente Pixel XL, che dovrebbe inoltre essere equipaggiato con risoluzione Quad HD (1400 x 2560). Chi è alla ricerca di smartphone compatti e potenti potrebbe trovare nei due nuovi ex-Nexus prodotti in collaborazione con HTC dispositivi molto affidabili e performanti: Google non deluderà, avendo questa volta anche la responsabilità di dare il meglio per supportare la realtà virtuale, portando l'evoluzione degli smartphone in generale qualche gradino più in su rispetto alla concorrenza.
