Coupon e offerte Unieuro, il meglio della tecnologia a basso costo
di Redazione
20/09/2016
In Italia da tempo c'è un luogo dove comprare tecnologia, elettrodomestici e telefonica mobile a ottimi prezzi: Unieuro. Negli ultimi anni, la grande catena di elettronica ha subito una profonda trasformazione, inglobando al suo interno anche gli store 'Marco Polo'. Da allora ogni città ospita uno store Unieuro e il nuovo e-commerce è in grado di offrire tutte le ultime novità dei diversi settori: elettronica, informatica, elettrodomestici e articoli per la cura della persona. Oltre agli sconti già applicati a listino, sullo store online è anche possibile ottenere un risparmio extra soprattutto grazie a uno dei vari coupon offerti dai siti di codici sconto e dalle pagine dedicate ai coupon e alle offerte Unieuro. Da Unieuro si trova proprio di tutto: da qualche giorno anche in Italia sono disponibili gli OLED LG. Al momento sullo store è disponibile il modello da 55" della serie B6V, in offerta fino al 15 Settembre con un ottimo sconto del 33% e con la possibilità di ottenere un finanziamento in 20 rate a tasso zero. A breve sarà disponibile anche il nuovo e fiammante iPhone 7: le vendite infatti saranno aperte il 16 settembre e da allora sarà possibile accaparrarsi l'ultimo arrivato di casa Apple a partire da 799 euro. Tutte da scoprire le nuove colorazioni: il luccicante (e già richiestissimo) Jet Black e l'elegante nero opaco. Intanto è tempo di ritorno a scuola e allora il colosso della tecnologia non può esimersi dal garantire offerte dedicate agli studenti: con almeno 399 euro di spesa si può avere in omaggio un dizionario Zanichelli d’italiano e d’inglese sia in versione cartacea che digitale. Un dizionario di cui tutti conosciamo bene il valore. Fino a metà mese sarà possibile acquistare anche diversi prodotti per lo studio a prezzi veramente bassi, quasi di costo! Notebook, convertibili e tablet 2-in-1 di marchi importanti e garantiti come ASUS, Acer, Lenovo, HP, oltre che iPad, MacBook e iMac. E se non bastano i portatili ma si cerca qualcosa di più leggero, allora le offerte sui tablet fanno al caso vostro, così come quelle sui nuovi smartphone delle migliori marche. Qualche idea? Basta consultare il volantino per scovare le migliori proposte per l'autunno, tra cui il Samsung Galaxy S7 ed S6, l'iPhone 6S, il Huawei P9, l'ASUS ZenFone 2 e l'Honor 8.
