La miglior strategia di marketing B2B nell’era digitale
di Redazione
20/09/2016
Le aziende B2B oggi hanno a disposizione molti strumenti per farsi conoscere online: sito web, newsletter, blog, social network, campagne pay-per-click, solo per citare i principali. Se da una parte si moltiplicano le opportunità, dall'altra c'è il rischio di disperdere risorse ed energie in campagne che non portano risultati effettivi. Nella definizione della strategia di marketing B2B va fatta un'accurata analisi di quelli che possono essere i canali migliori, pensando non solo agli effetti immediati ma soprattutto a quelli di lungo periodo e a ottimizzare il rapporto costo-risultato. L'inbound marketing è il tassello più importante della strategia Per ottenere benefici concreti e duraturi dalla propria strategia di marketing B2B, massimizzando la resa rispetto agli investimenti, c'è un nuovo, irrinunciabile tassello: l'inbound marketing. Un modo più che uno strumento, una filosofia più che una tattica, per cui si parte dall'idea di offrire al prospect un contenuto non promozionale ma utile e rilevante, a cui le persone accedono spontaneamente. Per dirla in altre parole, l'inbound marketing consiste nel fornire l'informazione giusta, alla persona giusta e nel momento giusto. Sono i clienti a trovare l'azienda, non l'azienda a cercarli disperatamente. Questo rovesciamento di prospettiva è fondamentale per allinearsi all’evoluzione dei processi d'acquisto nell'era digitale. Secondo gli studi di CEB Global, il 57% dei buyer B2B conclude le sue ricerche d'acquisto ancora prima di contattare l'azienda. La fase di contatto, che un tempo serviva a dare le prime informazioni e convincere alla scelta, ora ha più una funzione di conferma e rafforzamento di una decisione che è già in gran parte avvenuta nella ricerca online. Conoscendo il proprio pubblico target e analizzando dei suoi comportamenti digitali, per un’azienda è possibile capire dove il prospect ricerchi le informazioni e far trovare lì i propri contenuti, senza interrompere o disturbare il flusso di navigazione, ma intercettandolo naturalmente. Perché sempre più aziende B2B investono nell'Inbound Marketing? I motivi per cui le aziende inseriscono sempre più l'inbound nelle loro strategie di marketing B2B è semplice: perché porta vantaggi effettivi che ad oggi nessun altro strumento è in grado di garantire. Ecco i 3 principali vantaggi dell'inbound marketing B2B rispetto alle tradizionali strategie di comunicazione.
- Durata nel tempo
- Crescita del brand
- Creazione di lead di qualità
